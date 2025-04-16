CANLI: Galatasaray'da Divan Kurulu

İbrahim Hatipoğlu: "Bu kar bir önceki dönemde 4 milyar TL'ydi. Burada ilk defa enflasyon düzeltmesi olduğu için çok ciddi farklılıklar var. Örnek olarak parasal kayıp kazanç 3.7 milyarlık enflasyon düzeltmesi, bu dönemde 855 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılatımız bir önceki dönem 7.6 milyar TL iken, bu dönemde 7.7 milyar TL'ye ulaşmıştır."