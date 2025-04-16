CANLI: Galatasaray'da Divan Kurulu

Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen Divan Kurulu saat 13.30'da başladı.
Dursun Özbek: "Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti."
Dursun Özbek: "Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak."
Dursun Özbek: "Galatasaray Adası'nın özellikle sağdaki ve soldaki havuz bölümleri kazık üzerindeydi. Kazıkların çürümesi ve taşıyıcı özelliklerini kaybetmesinden dolayı inşai faaliyetimiz devam ediyor. Kazıklar yeniliyor, büyük bir kısmı yapıldı. Adayı işletmeye açmış vaziyetteyiz. Sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Buranın boğaz üzerinde olması, su üzerinde imalat yapılması özel çalışma gerektiriyor."
Dursun Özbek: "Galatasaray için yaptığımız çalışmalarda tek amacımız, Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri en doğru şekilde kullanmak ve kulübümüzün geleceğe en güçlü şekilde ulaşımını sağlamak. Bu değerleri, her toplantıda her zeminde anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın gerçekten dünyaca ünlü, çok iyi tanınan spor markası olması, bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahip olması, bu değerlerin önümüzdeki yüzyıllara taşınması için değer taşıyor. Benim ve arkadaşlarımın, bunları değerlendirmedeki hassasiyetleri üst seviyede devam etmektedir."
Dursun Özbek: "Dün akşam aldığımız galibiyetle birlikte erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 gibi net bir skorla kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracağından son derece eminim. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Hafta sonu tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk için son maçına çıkacak."
Dursun Özbek: "Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır. Öyle değil mi Sami Ağabey?"
Dursun Özbek: "Söz verdiğimiz üzere her sene üstüne koya koya gidiyoruz. En önemlisi, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak gidiyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en üstünde yer alacaktır."
Dursun Özbek: "Tesisleşme, olmazsa olmazımız bizim. Bir spor kulübüysek, bunun gereğini yapıp Türk insanını, Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, herkesin sevineceği başarılara adım atmak istiyorsak tesisleri yapmamız lazım. Bunun için ben ve arkadaşlarım büyük bir çaba sarf ediyoruz. Futbol tesislerimiz, modern şekliyle... Görmenizi istiyorum. Bir olursak neler yapabileceğimizin bir göstergesi orada duruyor. Hakikaten bize çok yakıştı. Öyle düşünüyorum. Sıra geldi salon sporlarına... Salon sporları için, altyapı için salon aramaktan, yüzmeyi judoyu nerede yapalım düşüncesinden sıyrılmamız lazım. Hep beraber Galatasaray'a yapacağımız en büyük hizmet, yönetimleri destekleyerek tesisleşmeyi tamamlamaktır. Bunun için elimizde un var şeker var, helvayı yapmamız lazım. Galatasaray'ın önümüzdeki yüzyıllarını bugünden hazırlamalıyız."
Dursun Özbek: "Futbol takımımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupa yarışında da yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Bu mayısa çok bir şey kalmadı. Mottoya layık olacağız."
Dursun Özbek: "Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen camiamız ile birlikte dimdik şekilde hedeflerimize ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız."
Dursun Özbek: "Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışından temsil ettiği her an, bu umudun yansımasıdır. Galatasaray, yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman 85 milyon Türk insanının onun arkasında olduğunu hep gördük. 85 milyonun desteğine mazhar olmuş kulübümüzün tavrı, duruşu olduğu için 85 milyon arkasındadır. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası, bunun en büyük göstergesidir. Hangi takımın taraftarı olsun olmasın, o günkü sevinci bir hatırlayalım. Ülkemizin mutluluğunu, ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hafızalarımızda bir tazeleyelim."
Dursun Özbek: "Sürekli gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke futbolu, bu ülke insanı sırf şampiyonluk için yaratmak istediğiniz ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerinizden, kazanma uğruna yaptığınız sorunlu ahlaki hareketlerden vazgeçin. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı artık yerinize getirin. Sahaya dönün. Orada kazanmaya ve bizi orada geçmeye çalışın."
Dursun Özbek: "25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızımızı takacağız. Buna yürekten inanıyor, tüm Galatasaraylılar'ı cuma günü Bodrum maçına bekliyorum."
İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN SÖZLERİ
İbrahim Hatipoğlu: "Sportif AŞ'nin genel yönetim giderlerinde; toplamda 200 milyon olan giderlerimiz, bu dönem 270 milyon TL'ye ulaştı. Buradaki en önemli giderleri, personel ve danışmanlık giderleri."
İbrahim Hatipoğlu: "Sportif AŞ'nin pazarlama giderleri tablosunda; geçen yıl 500 milyon TL civarında olan giderler, bu dönem 492 milyon TL olmuştur."
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen Divan Kurulu saat 13.30'da başladı.
Dursun Özbek: "Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti."
Dursun Özbek: "Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak."
Dursun Özbek: "Galatasaray Adası'nın özellikle sağdaki ve soldaki havuz bölümleri kazık üzerindeydi. Kazıkların çürümesi ve taşıyıcı özelliklerini kaybetmesinden dolayı inşai faaliyetimiz devam ediyor. Kazıklar yeniliyor, büyük bir kısmı yapıldı. Adayı işletmeye açmış vaziyetteyiz. Sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Buranın boğaz üzerinde olması, su üzerinde imalat yapılması özel çalışma gerektiriyor."
Dursun Özbek: "Galatasaray için yaptığımız çalışmalarda tek amacımız, Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri en doğru şekilde kullanmak ve kulübümüzün geleceğe en güçlü şekilde ulaşımını sağlamak. Bu değerleri, her toplantıda her zeminde anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın gerçekten dünyaca ünlü, çok iyi tanınan spor markası olması, bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahip olması, bu değerlerin önümüzdeki yüzyıllara taşınması için değer taşıyor. Benim ve arkadaşlarımın, bunları değerlendirmedeki hassasiyetleri üst seviyede devam etmektedir."
Dursun Özbek: "Dün akşam aldığımız galibiyetle birlikte erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 gibi net bir skorla kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracağından son derece eminim. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Hafta sonu tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk için son maçına çıkacak."
Dursun Özbek: "Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır. Öyle değil mi Sami Ağabey?"
Dursun Özbek: "Söz verdiğimiz üzere her sene üstüne koya koya gidiyoruz. En önemlisi, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak gidiyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en üstünde yer alacaktır."
Dursun Özbek: "Tesisleşme, olmazsa olmazımız bizim. Bir spor kulübüysek, bunun gereğini yapıp Türk insanını, Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, herkesin sevineceği başarılara adım atmak istiyorsak tesisleri yapmamız lazım. Bunun için ben ve arkadaşlarım büyük bir çaba sarf ediyoruz. Futbol tesislerimiz, modern şekliyle... Görmenizi istiyorum. Bir olursak neler yapabileceğimizin bir göstergesi orada duruyor. Hakikaten bize çok yakıştı. Öyle düşünüyorum. Sıra geldi salon sporlarına... Salon sporları için, altyapı için salon aramaktan, yüzmeyi judoyu nerede yapalım düşüncesinden sıyrılmamız lazım. Hep beraber Galatasaray'a yapacağımız en büyük hizmet, yönetimleri destekleyerek tesisleşmeyi tamamlamaktır. Bunun için elimizde un var şeker var, helvayı yapmamız lazım. Galatasaray'ın önümüzdeki yüzyıllarını bugünden hazırlamalıyız."
Dursun Özbek: "Futbol takımımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupa yarışında da yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Bu mayısa çok bir şey kalmadı. Mottoya layık olacağız."
Dursun Özbek: "Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen camiamız ile birlikte dimdik şekilde hedeflerimize ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız."
Dursun Özbek: "Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışından temsil ettiği her an, bu umudun yansımasıdır. Galatasaray, yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman 85 milyon Türk insanının onun arkasında olduğunu hep gördük. 85 milyonun desteğine mazhar olmuş kulübümüzün tavrı, duruşu olduğu için 85 milyon arkasındadır. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası, bunun en büyük göstergesidir. Hangi takımın taraftarı olsun olmasın, o günkü sevinci bir hatırlayalım. Ülkemizin mutluluğunu, ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hafızalarımızda bir tazeleyelim."
Dursun Özbek: "Sürekli gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke futbolu, bu ülke insanı sırf şampiyonluk için yaratmak istediğiniz ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerinizden, kazanma uğruna yaptığınız sorunlu ahlaki hareketlerden vazgeçin. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı artık yerinize getirin. Sahaya dönün. Orada kazanmaya ve bizi orada geçmeye çalışın."
Dursun Özbek: "25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızımızı takacağız. Buna yürekten inanıyor, tüm Galatasaraylılar'ı cuma günü Bodrum maçına bekliyorum."
İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN SÖZLERİ
İbrahim Hatipoğlu: "Sportif AŞ konsolide olarak 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında toplamda 670 milyon kar açıklamıştır. Kulübümüzün en önemli iştiraki olan Sportif AŞ, son dönemde hep karlı bilanço açıkladığı için son derece mutlu ve gurur verici bir durumdayız."
İbrahim Hatipoğlu: "Bu kar bir önceki dönemde 4 milyar TL'ydi. Burada ilk defa enflasyon düzeltmesi olduğu için çok ciddi farklılıklar var. Örnek olarak parasal kayıp kazanç 3.7 milyarlık enflasyon düzeltmesi, bu dönemde 855 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılatımız bir önceki dönem 7.6 milyar TL iken, bu dönemde 7.7 milyar TL'ye ulaşmıştır."
İbrahim Hatipoğlu: "Bizim en önemli zarar nedenlerimizden biri kur farkları ve hasılatımızdan enflasyon oranındaki artışın gerçekleşmemesi. Bu bir futbol kulübü faaliyetleri. Faaliyet giderlerinde yer almayan futbolcu satışları, kiralama gelirleri bir alt tabloda yer aldı. Sportif AŞ'nin esas faaliyetlerini işin içine kattığımızda 670 milyonluk kara ulaşıyoruz. Hasılatımıza baktığımız zaman 1.4 milyar TL, sponsorluk isim hakları ve reklam gelirleri. Bu bir önceki dönemde 1.6 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Naklen yayın gelirleri 277 milyondan 385 milyona; loca, VIP ve kombine satış gelirleri 1.8 milyardan 2.3 milyara; mağazacılık gelirleri 2.2 milyardan 2.5 milyara; sporcu transfer, kira ve yetiştirme gelirleri 205 milyondan 271 milyona; UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri 1.4 milyardan 800 milyona..."
İbrahim Hatipoğlu: "Sportif AŞ'nin genel yönetim giderlerinde; toplamda 200 milyon olan giderlerimiz, bu dönem 270 milyon TL'ye ulaştı. Buradaki en önemli giderleri, personel ve danışmanlık giderleri."
İbrahim Hatipoğlu: "Sportif AŞ'nin pazarlama giderleri tablosunda; geçen yıl 500 milyon TL civarında olan giderler, bu dönem 492 milyon TL olmuştur."