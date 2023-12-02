Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başladı.
Beşiktaş Yönetimi, 2022 yılı faaliyetleriyle idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Beşiktaş Yönetimi, 01.01.2023 - 31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyetleriyle idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
İŞTE YAŞANANLAR;
BORÇ AÇIKLANDI
Beşiktaş Kulübü'nün mali genel kurulunda kulübün toplam borcunun 6 milyar 981 milyon 174 bin 93 TL olduğu açıklandı.
İBRA EDİLDİ
Beşiktaş: "29.05.2022–31.12.2022 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir."
Beşiktaş: "01.01.2022-29.05.2022 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir."
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Yönetimi, 2022 yılına ait idari ve mali faaliyetleriyle oy çokluğuyla ibra edildi.
Ahmet Nur Çebi "Hepinize saygılarımız arz ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve değerli buluyorum. Sağ olun, var olun. 6,5 yıl 2. başkanlık, daha sonra 4 yıllık başkanlık döneminde bu genel kurulun yüzde 68 oyunu alarak göreve geldim. Bu tayin eden genel kurula teşekkür ediyorum. Özellikle vurgulamak istediğim bir konu var. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen hiçbir Beşiktaşlı'nın Beşiktaşlılığını sorgulamayalım. Saygı duyalım ve değer verelim"
Ahmet Nur Çebi: "Göreve geldiğimiz dönemi hatırlatmak istiyorum. Geldiğimizde birçok sıkıntımız vardı. Ödenmemiş maaşlar vardı. Ben elimden geldiği kadar vazifemi yapmaya çalıştım. O dönemler, çok zor dönemlerdi. Eylül ayı sonunda UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı, UEFA'ya yazı yazılarak ekim sonuna ertelenmişti. Göreve geldiğimde UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı için önümde 5 gün vardı. O dönem O günün 400 milyon TL olan parayı getirdik ve bu sorunu aştık."
Ahmet Nur Çebi: "Daha sonra pandemi dönemi oldu. Zor bir dönemdi. Alacaklılar, alacaklarını istiyor. Para verme kısmına gelince, pandemi mazeretiyle kimse ortada yoktu. Bu sürede pandemi dönemi nedeniyle durmayan icra davaları vardı. Çok önemli süreç yaşadık. Kapının önüne gelen herkesle göğüs göğüse mücadele ettim. Bu değerli camia, Bırakmam Seni kampanyasıla ihtiyacım olan enerjiyi bana vermiştir. Bu camia büyük bir camia, çok kutsal bir camia. Çok ilginç, bir yapılandırma dönemiyle uğraştık. Hepimizin bankalar önünde önünü açma talimatı verdi. Elimizden geldiği kadar bu yapılandırmayı düzgün yaptık. O dönemde 40 milyon euro ilk yapılandırmada bırakılan parayı TL'ye çevirerek 600-700 Milyon TL tasarruf ettik"
Ahmet Nur Çebi: "Pandemi döneminde Sergen Hoca'yla ve takımla birlikte, kadınlarımızla birlikte 4 kupa aldık. Bu zor dönemde getirilen bu kupaların çok büyük önemi var. O dönemde bu kupaları müzeye koyan Beşiktaş taraftarıdır. Onların bize verdiği güçtür."
Ahmet Nur Çebi: "Deprem dönemi de sıkıntılı bir süreçti. 4 yıl içerisinde pandemi, depremi süreci geldi. Yorulduk. Helali hoş olsun, Beşiktaş ayakta. Bugün, dünden kalan bir kuruş borcu ödenmemiş yoktur. Bizden alacağı olan bankaların dışında bizim bir borcumuz yoktur. Gelen arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaşmayacaklar."
Ahmet Nur Çebi: "Tüpraş, Sayın Rahmi Koç beyefendi her zaman Beşiktaş'ın yanında olmuştur. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bu sponsorlukta da işi sonuçlandırdık. Bu süreç içerisinde birinci yıl zaten kulübün alacağı bir hakkı olan paraydı. İki ve üçüncü yıllarla ilgili ödenmesi gereken paralar, Beşiktaş'a finansal açıdan kar sağladığı için erken tahsil edilmiştir. Kullanılmak amacıyla değil. Yarısı bankaya, borca gitmiştir. Diğer yarısı kasada. Gelen arkadaşlarımız kullanacaklardır. Bize ödenmiş bir kuruş söz konusu değildir. Banka alacağını almıştır. Diğer yarısı da seçilecek arkadaşın emrine amade bırakılmıştır. 400 Milyon borçla başladığım görevi, artı kasalarla devrediyorum. Bu kısmı kabul edelim. Ben bu konuda doğru işler yaptım. Beşiktaş idari ve mali genel kurulunda başkan adayları ve Hasan Arat ve Serdal Adalı birlikte salonu selamladı."
Ahmet Nur Çebi: "Herkesin merak ettiği bir konu vardı. 'Paralar nerede?' diye buradan giden, sayın başkanın hesaplarının o dönem incelenmesi talep edilmişti. Bunu Serdal Adalı da ben de geldiğimde bu 7 seneyi inceleyeceğim dediğinde, ben de beyefendinin rakibiydim. 10 sene olarak incelettireceğim dedim. Ben sonuç itibariyle tarafsız ve bağımsız bir kuruluşa incelemesi için görev verdik. O süreç tamamlandıktan sonraki tüm evraklar ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. Bu süreç devam etmektedir. Bunu camia benden istedi. Bunu yapılan işlem şahsi işlem değildir. Buna inanmayın. Ben yasal sorumluluğumu yerine getirdim. Kötü de bir şey yapmadım. Lütfen geldiğinizde, bir önceki dönemi bağımsız bir kuruluşa denetletin. Bunun takipçisi olun."
Ahmet Nur Çebi: "Genç futbolcuları bizim dönemimizde çıkardık ve bonservisleriyle gelir sağladık. Bunlar için 40 milyon, 30 milyon yapacak diyenler var. İnşallah yaparlar çünkü haklarımız ve paylarımız var diğer kulüplerle sözleşmelerde. Ama bir şey vurgulamak istiyorum. Kalmaları için mücadele ettim. Kimisi, "Ne olur önümü açın" dedi. Bir tanesine anlatmaya çalıştım, babasını yanıma çağırdım. "Babamı ilgilendirmiyor bu konular" dedi 19 yaşındaki delikanlı. Beşiktaş başkanına babasını getirmeyen arkadaşın ben bugün hesabını veriyorum. Beşiktaş başkanı olarak bana değer vermeyene ben hiç değer vermem. Bu çocukları biz yetiştirdik ama kalmak istemeyene ben zorla kal diyemem. Mücadelemi veririm ama yakasına sarılamam. Allah yollarını açık etsin. Onlar da bizim bir marka değerimiz. Bırakalım sonuçlarını görelim. Bugün giden arkadaşların yerine altyapıdan gelenler var. Altyapımız çok iyi. O çocukları birlikte seyredeceğiz. Allah inşallah bunları nasip eder."
Ahmet Nur Çebi: "Depremzedelerin yanında olduk. İlk gün harekete geçtik. Bunu yaptığım için, gururla ve onurla yürüttüğüm bu operasyonda... Oraya gelip o oyuncuları atanlar... Bunlar sadece Beşiktaş'ta var. Bizde saygı, sevgi var. O durumumuz dünyada 7 ödül aldı. Bu Beşiktaş camiasına hep birlikte koca bir alkış alalım."
Ahmet Nur Çebi: "Bitmeyen bir TFF konusu var. Ben TFF başkanının avukatı değilim. TFF başkanıyla mücadele eden birisiyim ben. Ama olanı ve olmayanı söylemek lazım. Kimse Beşiktaş'ın başkanına da taraftarına da el kaldıramaz. Kaldırmadılar da! Kullanmayın bunu. Eğer böyle bir şey olsa ben gereğini yapardım. "Bu tribün ve bu tribün" dedi. Parmak sallama olayı yoktu. Açıkça ifade ediyorum, 5 dakika daha bekleyip içeri girebilirdi. Belki de Lugano maçındaki sonuca sebebiyet vermeyebilirdi. Sayın başkanının orada iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Geldiğimiz günden beri onunla mücadele eden tek kulüp başkanıyım."
GALATASARAY'A GÖNDERME
Ahmet Nur Çebi: "Futbolla ilgili konuşan bir arkadaşımız vardı. Transferleri konuşuyoruz. Bakın ben bilmediğim işlerde ekonomiyi yönetmeye çalıştım. Transferlerin yanlış olduğu bugün söylenebiliyor. Çok üzücü sonuçlar aldık. Ben kahroldum. İçimdeki inancı söylemek istiyorum, bu oyuncular, bu takım bir süre sonra yukarıya doğru çıkacaktır. Göreceksiniz, bunlar hoca istenerek getirilmiştir. Rica ediyorum sahip çıkalım onlara. Biz değer verelim onlara. Yapılan transferler ilgili, transfer çalımı, hafınızı tazelemek istiyorum. Gedson, Ghezzal ve Rosier transferleri Galatasaray'ın elinden bir gecede alınarak Türkiye'ye getirilmiştir. Bunları hatırlamakta fayda var. Alex Teixeira, Pjanic taraftar istedi. Bunları da getirdik. Weghorst transferinden 3 milyon euro 4 ay içinde gidecek bir oyuncudan alınmış ve kasaya koymuştur. Karşılığında aynı gece Aboubakar'ı getirdik. Başarılı olduğumuz tarafları konuşalım. Başarısızlıkları da konuşalım. Yapılan güzel şeyler de var. Hep başarısızlık yok."
Ahmet Nur Çebi: "Yarın kim gelirse gelsin sonuna kadar arkasında duracağıma söz veriyorum."
Nazmi Koca: "Seçim yarın ama şimdiden seçim havası var burada. Ahmet Nur Çebi'nin yaptıkları hiç konuşulmuyor. Çebi, 2019 senesinde geldiğinde, çok zor şartlar altında geldi. Yeni gelecek başkanlar da zor bir duruma geleceklerini biliyorlar. Kolay değildir 7-8 milyar borcu olan bir takımın başkanı olmak. Zor bir göreve geliyorlar. İkisine de şimdiden başarılar diliyorum. Sayın Ahmet Nur Çebi ve ekibine kulübümüze hizmetler dolayı da kocaman bir alkış istiyorum"
Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, salona alkışlar eşliğinde giriş yaptı. Genel kurulda bazı üyeler tarafından Adalı için, "Oley oley Beşiktaş'ın çocuğu Serdal Adalı ve büyük başkan" tezahüratları yapıldı.
Bayram Yağcı: "Değerli arkadaşlar, bir dönem kapanıyor. Sayın Çebi dönemi yarın kapanıyor. Kendisine yaptıkları ve yapamadıkları, emekleri için teşekkür ediyorum. Kendi adıma hakkımı helal ediyorum. 2 değerli arkadaşımıza başarılar diliyorum. Talepleri doğrultusunda her türlü katkıyı vermeye hazırım. Biz geçmişi çok çabuk unutan, hep bugünü konuşan bir toplumuz. Sayın Çebi, seçildikten sonra ilk divan toplantısında, "Bu köprüden önceki son çıkış, kulübümüzün çok ciddi sorunları, borçları var" demişti. Peki ne yapmış? Bir takım yükümlülükleri üzerine alarak, Beşiktaş'ın bu kongrelere gelmesine fırsat veren bir başkan olarak bilinmelidir. Altyapıya değer vererek, Emirhan, Rıdvan, Serdar gibi oyuncuları kazandırmıştır. Serdar ve Rıdvan'ın transferlerinden karşılık bulmuştur. Çok şey yaptığını biliyorum. Bir şey söyleyeyim, hiçbir şey yapılmadıysa bile kulübün bugünlere, kulübün gelecekteki bekasını kurtarmış ve korumuştur. Herkes bunun altını çizsin. Bu yetmemiş, basketbolda Bandırmaspor projesi yapılmış, Alperen gibi bir değer, markalaştırmış ve Amerika'ya transferini gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, kendisine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum kendilerine. Her iki adaya da başarılar diliyorum. Hangisi gelirse, ceketimizi iliklerimiz ve saygımızı gösteririz. Ancak bize gerçekliği olmayan projeleri sunmayın çünkü bu kulübün 7 milyar borcu var."
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: "Ahmet Nur Çebi yönetimi süresince 15 bin 913 kişi kulübe üye yapıldı. Kimseyi geri çevirmedik."
01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesi
Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, salona alkışlar eşliğinde giriş yaptı.
Beşiktaş'ta yıllık aidat ücreti, 250 TL'den 500 TL'den çıkarıldı. 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.
Beşiktaş'ta kongre üyeliği, oy çokluğuyla ücreti 5 Bin TL'den 20 Bin TL'ye çıkarıldı.
Timur Ozan Özel: "Kongreye gelirken, başlangıcın böyle olabileceğini tahmin etmiyordum. Enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir şeyi söylerken, hitabet söylediğini şeyin içeriğinden önemlidir. Buraya gelip, kürsüye gelip 5 Bin TL olursa Beşiktaşlısın, 20 Bin TL olursa Beşiktaşlı değilsin diyemezsin! Kim kimin burada Beşiktaşlılığını sorgulayabilir! Neden böyle bir olay yaşandı hiç bilmiyorum. 2012'den beri 5 Bin Tl. 2012'de Beşiktaş'ın giriş ücreti 1200 TL ya. Neden bu önergeye karşıyım? Dünyanın en büyük kulüpleri üye sayılarını arttırıyor. Bu gelir grubuna göre tabii ki. Ama asgari ücretli çalışan Beşiktaşlı da, fabrikatör kadar Beşiktaşlıdır. Ben 5 Bin TL olmasını falan savunmuyorum. Uzmanlar tarafından araştırılır. Sadece bu işe kafa yoran Beşiktaşlılar. 20 Bin TL'lik değil, 200 Bin TL'lik üyeniz de olsun sizin. Konu gereksiz. Ben bu önergeye olumsuz oy vereceğim"
Mehmet Derviş Yıldız: "Beşiktaş Kulübüne üyelik giriş ücreti 2012 yılından bu yana 5 Bin TL. O tarihlerde bu meblağ 2 bin doların üzerindeydi. Bugün 5 bin lira 170 dolar. Rakiplerimizin, Anadolu yakasındaki rakibimizin 50 bin TL, 2 bin dolar civarında. Diğer rakibimizin girişi de 50 bin lira. Bu yıllardır böyle. Pandemide yapıldı. En azından asgari ücretin biraz ücretinde yapabilelim. En azından 20 bin TL olsun. Giriş ücreti 5 Bin TL kalmasını nasıl sindiriyorsunuz? Benim önergem bu. 5 Bin TL'de kalmasının bir mentalitesi yok. Aleyhine düşünen biri varsa, gelsin izah etsin. Onun dışında bizim yıllık aidatlarımız 250 TL, Avrupa yakasındaki rakibin 1000 TL, Anadolu yakasındaki 500 TL. Yıllık aidat en azından 500 TL olsun dedim. 17 dolar. Beşiktaş'la ilgili internet kullanıyoruz, aylık internet aboneliği zaten 500-600 liraları çıktı. Benim önergemde bundan sonraki mali takvim diyor zaten. Yıllık aidatımız 500 TL'ye çıkarılsın, giriş ücreti de 20 Bin TL'ye çıkarılsın."
Beşiktaş Kulübü'nde 5 Bin TL olan giriş ücretinin 20 Bin TL'ye çıkarılması önergesi
10.21 Divan Kurulu'na tutanakların imzalanması için oy birliğiyle yetki verildi.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başladı.
Beşiktaş Yönetimi, 2022 yılı faaliyetleriyle idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Beşiktaş Yönetimi, 01.01.2023 - 31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyetleriyle idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
İŞTE YAŞANANLAR;
BORÇ AÇIKLANDI
Beşiktaş Kulübü'nün mali genel kurulunda kulübün toplam borcunun 6 milyar 981 milyon 174 bin 93 TL olduğu açıklandı.
İBRA EDİLDİ
Beşiktaş: "29.05.2022–31.12.2022 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir."
Beşiktaş: "01.01.2022-29.05.2022 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir."
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Yönetimi, 2022 yılına ait idari ve mali faaliyetleriyle oy çokluğuyla ibra edildi.
Ahmet Nur Çebi "Hepinize saygılarımız arz ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve değerli buluyorum. Sağ olun, var olun. 6,5 yıl 2. başkanlık, daha sonra 4 yıllık başkanlık döneminde bu genel kurulun yüzde 68 oyunu alarak göreve geldim. Bu tayin eden genel kurula teşekkür ediyorum. Özellikle vurgulamak istediğim bir konu var. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen hiçbir Beşiktaşlı'nın Beşiktaşlılığını sorgulamayalım. Saygı duyalım ve değer verelim"
Ahmet Nur Çebi: "Göreve geldiğimiz dönemi hatırlatmak istiyorum. Geldiğimizde birçok sıkıntımız vardı. Ödenmemiş maaşlar vardı. Ben elimden geldiği kadar vazifemi yapmaya çalıştım. O dönemler, çok zor dönemlerdi. Eylül ayı sonunda UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı, UEFA'ya yazı yazılarak ekim sonuna ertelenmişti. Göreve geldiğimde UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı için önümde 5 gün vardı. O dönem O günün 400 milyon TL olan parayı getirdik ve bu sorunu aştık."
Ahmet Nur Çebi: "Daha sonra pandemi dönemi oldu. Zor bir dönemdi. Alacaklılar, alacaklarını istiyor. Para verme kısmına gelince, pandemi mazeretiyle kimse ortada yoktu. Bu sürede pandemi dönemi nedeniyle durmayan icra davaları vardı. Çok önemli süreç yaşadık. Kapının önüne gelen herkesle göğüs göğüse mücadele ettim. Bu değerli camia, Bırakmam Seni kampanyasıla ihtiyacım olan enerjiyi bana vermiştir. Bu camia büyük bir camia, çok kutsal bir camia. Çok ilginç, bir yapılandırma dönemiyle uğraştık. Hepimizin bankalar önünde önünü açma talimatı verdi. Elimizden geldiği kadar bu yapılandırmayı düzgün yaptık. O dönemde 40 milyon euro ilk yapılandırmada bırakılan parayı TL'ye çevirerek 600-700 Milyon TL tasarruf ettik"
Ahmet Nur Çebi: "Pandemi döneminde Sergen Hoca'yla ve takımla birlikte, kadınlarımızla birlikte 4 kupa aldık. Bu zor dönemde getirilen bu kupaların çok büyük önemi var. O dönemde bu kupaları müzeye koyan Beşiktaş taraftarıdır. Onların bize verdiği güçtür."
Ahmet Nur Çebi: "Deprem dönemi de sıkıntılı bir süreçti. 4 yıl içerisinde pandemi, depremi süreci geldi. Yorulduk. Helali hoş olsun, Beşiktaş ayakta. Bugün, dünden kalan bir kuruş borcu ödenmemiş yoktur. Bizden alacağı olan bankaların dışında bizim bir borcumuz yoktur. Gelen arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaşmayacaklar."
Ahmet Nur Çebi: "Tüpraş, Sayın Rahmi Koç beyefendi her zaman Beşiktaş'ın yanında olmuştur. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bu sponsorlukta da işi sonuçlandırdık. Bu süreç içerisinde birinci yıl zaten kulübün alacağı bir hakkı olan paraydı. İki ve üçüncü yıllarla ilgili ödenmesi gereken paralar, Beşiktaş'a finansal açıdan kar sağladığı için erken tahsil edilmiştir. Kullanılmak amacıyla değil. Yarısı bankaya, borca gitmiştir. Diğer yarısı kasada. Gelen arkadaşlarımız kullanacaklardır. Bize ödenmiş bir kuruş söz konusu değildir. Banka alacağını almıştır. Diğer yarısı da seçilecek arkadaşın emrine amade bırakılmıştır. 400 Milyon borçla başladığım görevi, artı kasalarla devrediyorum. Bu kısmı kabul edelim. Ben bu konuda doğru işler yaptım. Beşiktaş idari ve mali genel kurulunda başkan adayları ve Hasan Arat ve Serdal Adalı birlikte salonu selamladı."
Ahmet Nur Çebi: "Herkesin merak ettiği bir konu vardı. 'Paralar nerede?' diye buradan giden, sayın başkanın hesaplarının o dönem incelenmesi talep edilmişti. Bunu Serdal Adalı da ben de geldiğimde bu 7 seneyi inceleyeceğim dediğinde, ben de beyefendinin rakibiydim. 10 sene olarak incelettireceğim dedim. Ben sonuç itibariyle tarafsız ve bağımsız bir kuruluşa incelemesi için görev verdik. O süreç tamamlandıktan sonraki tüm evraklar ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. Bu süreç devam etmektedir. Bunu camia benden istedi. Bunu yapılan işlem şahsi işlem değildir. Buna inanmayın. Ben yasal sorumluluğumu yerine getirdim. Kötü de bir şey yapmadım. Lütfen geldiğinizde, bir önceki dönemi bağımsız bir kuruluşa denetletin. Bunun takipçisi olun."
Ahmet Nur Çebi: "Genç futbolcuları bizim dönemimizde çıkardık ve bonservisleriyle gelir sağladık. Bunlar için 40 milyon, 30 milyon yapacak diyenler var. İnşallah yaparlar çünkü haklarımız ve paylarımız var diğer kulüplerle sözleşmelerde. Ama bir şey vurgulamak istiyorum. Kalmaları için mücadele ettim. Kimisi, "Ne olur önümü açın" dedi. Bir tanesine anlatmaya çalıştım, babasını yanıma çağırdım. "Babamı ilgilendirmiyor bu konular" dedi 19 yaşındaki delikanlı. Beşiktaş başkanına babasını getirmeyen arkadaşın ben bugün hesabını veriyorum. Beşiktaş başkanı olarak bana değer vermeyene ben hiç değer vermem. Bu çocukları biz yetiştirdik ama kalmak istemeyene ben zorla kal diyemem. Mücadelemi veririm ama yakasına sarılamam. Allah yollarını açık etsin. Onlar da bizim bir marka değerimiz. Bırakalım sonuçlarını görelim. Bugün giden arkadaşların yerine altyapıdan gelenler var. Altyapımız çok iyi. O çocukları birlikte seyredeceğiz. Allah inşallah bunları nasip eder."
Ahmet Nur Çebi: "Depremzedelerin yanında olduk. İlk gün harekete geçtik. Bunu yaptığım için, gururla ve onurla yürüttüğüm bu operasyonda... Oraya gelip o oyuncuları atanlar... Bunlar sadece Beşiktaş'ta var. Bizde saygı, sevgi var. O durumumuz dünyada 7 ödül aldı. Bu Beşiktaş camiasına hep birlikte koca bir alkış alalım."
Ahmet Nur Çebi: "Bitmeyen bir TFF konusu var. Ben TFF başkanının avukatı değilim. TFF başkanıyla mücadele eden birisiyim ben. Ama olanı ve olmayanı söylemek lazım. Kimse Beşiktaş'ın başkanına da taraftarına da el kaldıramaz. Kaldırmadılar da! Kullanmayın bunu. Eğer böyle bir şey olsa ben gereğini yapardım. "Bu tribün ve bu tribün" dedi. Parmak sallama olayı yoktu. Açıkça ifade ediyorum, 5 dakika daha bekleyip içeri girebilirdi. Belki de Lugano maçındaki sonuca sebebiyet vermeyebilirdi. Sayın başkanının orada iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Geldiğimiz günden beri onunla mücadele eden tek kulüp başkanıyım."
GALATASARAY'A GÖNDERME
Ahmet Nur Çebi: "Futbolla ilgili konuşan bir arkadaşımız vardı. Transferleri konuşuyoruz. Bakın ben bilmediğim işlerde ekonomiyi yönetmeye çalıştım. Transferlerin yanlış olduğu bugün söylenebiliyor. Çok üzücü sonuçlar aldık. Ben kahroldum. İçimdeki inancı söylemek istiyorum, bu oyuncular, bu takım bir süre sonra yukarıya doğru çıkacaktır. Göreceksiniz, bunlar hoca istenerek getirilmiştir. Rica ediyorum sahip çıkalım onlara. Biz değer verelim onlara. Yapılan transferler ilgili, transfer çalımı, hafınızı tazelemek istiyorum. Gedson, Ghezzal ve Rosier transferleri Galatasaray'ın elinden bir gecede alınarak Türkiye'ye getirilmiştir. Bunları hatırlamakta fayda var. Alex Teixeira, Pjanic taraftar istedi. Bunları da getirdik. Weghorst transferinden 3 milyon euro 4 ay içinde gidecek bir oyuncudan alınmış ve kasaya koymuştur. Karşılığında aynı gece Aboubakar'ı getirdik. Başarılı olduğumuz tarafları konuşalım. Başarısızlıkları da konuşalım. Yapılan güzel şeyler de var. Hep başarısızlık yok."
Ahmet Nur Çebi: "Yarın kim gelirse gelsin sonuna kadar arkasında duracağıma söz veriyorum."
Nazmi Koca: "Seçim yarın ama şimdiden seçim havası var burada. Ahmet Nur Çebi'nin yaptıkları hiç konuşulmuyor. Çebi, 2019 senesinde geldiğinde, çok zor şartlar altında geldi. Yeni gelecek başkanlar da zor bir duruma geleceklerini biliyorlar. Kolay değildir 7-8 milyar borcu olan bir takımın başkanı olmak. Zor bir göreve geliyorlar. İkisine de şimdiden başarılar diliyorum. Sayın Ahmet Nur Çebi ve ekibine kulübümüze hizmetler dolayı da kocaman bir alkış istiyorum"
Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, salona alkışlar eşliğinde giriş yaptı. Genel kurulda bazı üyeler tarafından Adalı için, "Oley oley Beşiktaş'ın çocuğu Serdal Adalı ve büyük başkan" tezahüratları yapıldı.
Bayram Yağcı: "Değerli arkadaşlar, bir dönem kapanıyor. Sayın Çebi dönemi yarın kapanıyor. Kendisine yaptıkları ve yapamadıkları, emekleri için teşekkür ediyorum. Kendi adıma hakkımı helal ediyorum. 2 değerli arkadaşımıza başarılar diliyorum. Talepleri doğrultusunda her türlü katkıyı vermeye hazırım. Biz geçmişi çok çabuk unutan, hep bugünü konuşan bir toplumuz. Sayın Çebi, seçildikten sonra ilk divan toplantısında, "Bu köprüden önceki son çıkış, kulübümüzün çok ciddi sorunları, borçları var" demişti. Peki ne yapmış? Bir takım yükümlülükleri üzerine alarak, Beşiktaş'ın bu kongrelere gelmesine fırsat veren bir başkan olarak bilinmelidir. Altyapıya değer vererek, Emirhan, Rıdvan, Serdar gibi oyuncuları kazandırmıştır. Serdar ve Rıdvan'ın transferlerinden karşılık bulmuştur. Çok şey yaptığını biliyorum. Bir şey söyleyeyim, hiçbir şey yapılmadıysa bile kulübün bugünlere, kulübün gelecekteki bekasını kurtarmış ve korumuştur. Herkes bunun altını çizsin. Bu yetmemiş, basketbolda Bandırmaspor projesi yapılmış, Alperen gibi bir değer, markalaştırmış ve Amerika'ya transferini gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, kendisine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum kendilerine. Her iki adaya da başarılar diliyorum. Hangisi gelirse, ceketimizi iliklerimiz ve saygımızı gösteririz. Ancak bize gerçekliği olmayan projeleri sunmayın çünkü bu kulübün 7 milyar borcu var."
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: "Ahmet Nur Çebi yönetimi süresince 15 bin 913 kişi kulübe üye yapıldı. Kimseyi geri çevirmedik."
01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesi
Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, salona alkışlar eşliğinde giriş yaptı.
Beşiktaş'ta yıllık aidat ücreti, 250 TL'den 500 TL'den çıkarıldı. 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.
Beşiktaş'ta kongre üyeliği, oy çokluğuyla ücreti 5 Bin TL'den 20 Bin TL'ye çıkarıldı.
Timur Ozan Özel: "Kongreye gelirken, başlangıcın böyle olabileceğini tahmin etmiyordum. Enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir şeyi söylerken, hitabet söylediğini şeyin içeriğinden önemlidir. Buraya gelip, kürsüye gelip 5 Bin TL olursa Beşiktaşlısın, 20 Bin TL olursa Beşiktaşlı değilsin diyemezsin! Kim kimin burada Beşiktaşlılığını sorgulayabilir! Neden böyle bir olay yaşandı hiç bilmiyorum. 2012'den beri 5 Bin Tl. 2012'de Beşiktaş'ın giriş ücreti 1200 TL ya. Neden bu önergeye karşıyım? Dünyanın en büyük kulüpleri üye sayılarını arttırıyor. Bu gelir grubuna göre tabii ki. Ama asgari ücretli çalışan Beşiktaşlı da, fabrikatör kadar Beşiktaşlıdır. Ben 5 Bin TL olmasını falan savunmuyorum. Uzmanlar tarafından araştırılır. Sadece bu işe kafa yoran Beşiktaşlılar. 20 Bin TL'lik değil, 200 Bin TL'lik üyeniz de olsun sizin. Konu gereksiz. Ben bu önergeye olumsuz oy vereceğim"
Mehmet Derviş Yıldız: "Beşiktaş Kulübüne üyelik giriş ücreti 2012 yılından bu yana 5 Bin TL. O tarihlerde bu meblağ 2 bin doların üzerindeydi. Bugün 5 bin lira 170 dolar. Rakiplerimizin, Anadolu yakasındaki rakibimizin 50 bin TL, 2 bin dolar civarında. Diğer rakibimizin girişi de 50 bin lira. Bu yıllardır böyle. Pandemide yapıldı. En azından asgari ücretin biraz ücretinde yapabilelim. En azından 20 bin TL olsun. Giriş ücreti 5 Bin TL kalmasını nasıl sindiriyorsunuz? Benim önergem bu. 5 Bin TL'de kalmasının bir mentalitesi yok. Aleyhine düşünen biri varsa, gelsin izah etsin. Onun dışında bizim yıllık aidatlarımız 250 TL, Avrupa yakasındaki rakibin 1000 TL, Anadolu yakasındaki 500 TL. Yıllık aidat en azından 500 TL olsun dedim. 17 dolar. Beşiktaş'la ilgili internet kullanıyoruz, aylık internet aboneliği zaten 500-600 liraları çıktı. Benim önergemde bundan sonraki mali takvim diyor zaten. Yıllık aidatımız 500 TL'ye çıkarılsın, giriş ücreti de 20 Bin TL'ye çıkarılsın."
Beşiktaş Kulübü'nde 5 Bin TL olan giriş ücretinin 20 Bin TL'ye çıkarılması önergesi
10.21 Divan Kurulu'na tutanakların imzalanması için oy birliğiyle yetki verildi.