Ahmet Nur Çebi: "Bitmeyen bir TFF konusu var. Ben TFF başkanının avukatı değilim. TFF başkanıyla mücadele eden birisiyim ben. Ama olanı ve olmayanı söylemek lazım. Kimse Beşiktaş'ın başkanına da taraftarına da el kaldıramaz. Kaldırmadılar da! Kullanmayın bunu. Eğer böyle bir şey olsa ben gereğini yapardım. "Bu tribün ve bu tribün" dedi. Parmak sallama olayı yoktu. Açıkça ifade ediyorum, 5 dakika daha bekleyip içeri girebilirdi. Belki de Lugano maçındaki sonuca sebebiyet vermeyebilirdi. Sayın başkanının orada iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Geldiğimiz günden beri onunla mücadele eden tek kulüp başkanıyım."



GALATASARAY'A GÖNDERME



Ahmet Nur Çebi: "Futbolla ilgili konuşan bir arkadaşımız vardı. Transferleri konuşuyoruz. Bakın ben bilmediğim işlerde ekonomiyi yönetmeye çalıştım. Transferlerin yanlış olduğu bugün söylenebiliyor. Çok üzücü sonuçlar aldık. Ben kahroldum. İçimdeki inancı söylemek istiyorum, bu oyuncular, bu takım bir süre sonra yukarıya doğru çıkacaktır. Göreceksiniz, bunlar hoca istenerek getirilmiştir. Rica ediyorum sahip çıkalım onlara. Biz değer verelim onlara. Yapılan transferler ilgili, transfer çalımı, hafınızı tazelemek istiyorum. Gedson, Ghezzal ve Rosier transferleri Galatasaray'ın elinden bir gecede alınarak Türkiye'ye getirilmiştir. Bunları hatırlamakta fayda var. Alex Teixeira, Pjanic taraftar istedi. Bunları da getirdik. Weghorst transferinden 3 milyon euro 4 ay içinde gidecek bir oyuncudan alınmış ve kasaya koymuştur. Karşılığında aynı gece Aboubakar'ı getirdik. Başarılı olduğumuz tarafları konuşalım. Başarısızlıkları da konuşalım. Yapılan güzel şeyler de var. Hep başarısızlık yok."



