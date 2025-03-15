CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray
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15 Mart 2025 17:55
Son güncelleme 15 Mart 2025 18:36
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka saat 18.00'de başladı. Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalından yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

BEŞİKTAŞ: 36

GALATASARAY: 33

(2. PERİYOT OYNANIYOR)

1. periyot: 28-20

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