CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka saat 18.00'de başladı. Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalından yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ: 36
GALATASARAY: 33
(2. PERİYOT OYNANIYOR)
1. periyot: 28-20
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka saat 18.00'de başladı. Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalından yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ: 36
GALATASARAY: 33
(2. PERİYOT OYNANIYOR)
1. periyot: 28-20
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!