CANLI | Anadolu Efes - Armani Milan

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk ediyor.
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ANADOLU EFES: 47
ARMANI MILAN: 32
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Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 karşılaşmada 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.
EA7 Emporio Armani Milan ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
CANLI | DEVRE
ANADOLU EFES: 47
ARMANI MILAN: 32
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 karşılaşmada 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.
EA7 Emporio Armani Milan ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
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