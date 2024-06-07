Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü yapılacak seçimler öncesi açıklamalarda bulunuyor.
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Ali Koç: "Çok iyiyiz, çok şükür. Gayet iyiyim. Nasıl bir yarış olacağını göreceğiz. Heyecanlı bir yarış olacağı belli. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe kazansın"
Ali Koç: "Yarın gergin bir atmosferde geçecektir. Ama gaza gelmeyin, ne yapılırsa yapılsın kongreye odaklanın"
Ali Koç: "Aziz Yıldırım ile yarışırsanız daima gerginlik olur. Camia bunu istemiyor. Camia bütünleşmiş bir Fenerbahçe istiyor. Bizler de bunu istiyoruz. Fenerbahçe'ye son 20 yılda yapılanlar, bunun bedelini Fenerbahçe çekiyor. Yapı da orada duruyor. TFF'si, hakemleri, iş adamları, belirli medya grupları var. Fenerbahçe'ye bu kanser gibi yayılan yapıyla camiayı arkamıza alırsak tavır koyma gücümüz daha fazla olacaktır. Bir seçim kazanmak için iftira atmak, herkesi suçlamak yanlış."
"Aziz Yıldırım'a kırgın mısınız?"
Ali Koç: Ben biraz kendime de kırgınım. Ya ben tanıyamamışım, ya o biraz değişmiş. Çok badireler atlattık. Ama şunu söylemek istiyorum, benden sonra Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç diyen sayın başkanımızın çapulcuları burayı bırakmayacağız. Bugün proje, FETÖ'cü diye suçlanıyoruz. Kırgınım, kızgın değilim. Hayatta bir aptallar ve ölüler değişmez. Demek ki burada bir değişim olmuş ya da ben zamanında tanıyamamışım.
Ali Koç: "Gelinen noktaya hepimiz üzülüyor. Aziz başkanın söylemleri, "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim". Kendisini Fenerbahçe'nin üstünde görüyor. Fenerbahçe'yi özellikle son dönemde kendi şirketi gibi yönetti. Hepsini yarın anlatacağım."
Ali Koç: "Hep birilerine tehdit, başkanlık dönemi bitti o tehditler Fenerbahçe başkanına döndü. Çok şeye şaşırdım. Benim gibi bir adama FETÖ'cü iması yaptı. Ankara'ya gitti proje dedi. İmalar önemli değil, yaklaşım, metod önemli. Bu Fenerbahçe için sağlıklı bir metod değil. Aday olma nedenlerimden biri, bu zihniyetin yeniden gelmemesi."
Ali Koç: "Geldiğimizden beri çok yol aldık. Direkten döndük. 2018 yılında Avrupa'da batma riski olarak Fenerbahçe geçiyor. Biz söylemiyoruz, UEFA söylüyor bunu. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, Fenerbahçe rotayı doğru istikamete çevirdi. Fenerbahçe nefes aldı. O yüzden bu seneki kadroyu kurduk. O yüzden Mourinho'yu getirebildik."
Ali Koç: "Aziz Yıldırım, 2018'de kendisi demişti, "Batmış kulüp" diye. Biz bakkal gibi yönetmiyoruz, kurumsal yönetiyoruz."
Ali Koç: "Bu yapılan işlere bakmak gerekiyor. Ben geliyorum şampiyonluk sözü veriyorum diyor, benim ağzımdan öyle büyük sözler çıkmaz. Söz vermekle şampiyonluk gelse, hepimiz sabahtan akşama kadar şampiyonluk sözü veririz. Burada popülist söylemlerle 3-5 oy daha fazla almak için konuşmuyoruz"
Ali Koç: "Sadece bana saldırmıyor. Yönetimdeki arkadaşlara da saldırıyor. Acun Ilıcalı, dün dava açtı. Ama düne kadar çok iyi anlaşıyorlardı."
Ali Koç: "Ağır sözler söylüyor. Sonra devam ediyor. Zaten bizim kopuş anımız da öyleydi. İşler yine iyi gitmiyordu. Anı kurtarmamız gerekiyordu. Zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağım dedim. Ondan sonra Aziz başkanın hedefi haline geldim. Sonra aday olmaya kadar verdim. Bir gün çok iyi olabilirsiniz, ertesi gün düşman olabilirsiniz. Zigzag çizmek derken bundan bahsediyorum"
"YARIN HER ŞEY OLABİLİR"
Ali Koç: "Tüm kongre üyelerimize, üniversite sınavları var yarın. 2018'de çok büyük sıkıntı olmuştu. ÖSYM'den de aradılar ve yardım istediler. Kongre üyelerimizden rica ediyorum, gelirken marşlarla, tezahüratlarla gelmesinler. Yardımcı olsunlar. Stadımızın içinde sesi de çok açmayacağız. Bu çağrıyı yapmak istiyorum. Yarın her şey olabilir. Son derece sukunet içerisinde de geçebilir. Tatsızlıklar da olabilir. Her kulübe örnek olacak bir seçim geçirmemizi diliyorum. İnşallah medeni bir seçim yapıp, kim kazanırsa onun altında birleşiriz"
"RÖVANŞİST HİSLERLE ADAYLIK"
"Tamamen rövanşist hislerle bir adaylık olarak görüyorum. Ama Fenerbahçe kongre üyesi olan herkes aday olabilir. Ben ona çok zeytin dalı uzattım. Mektuplar yazdım, açılmadan döndü. Telefon ettim. O zaman yaşanan bazı şeyleri, yılların hizmetini hürmet olarak içimizde tuttuk. Hiçbir zaman ona laf ettirmedik. Ben hiçbir zaman Aziz başkana laf ettirmedim. Bir süre sonra sevgimiz azalmış olabilir ama o makama hiçbir zaman saygısızlık yapamam. Hakikaten geldiğimiz nokta üzücü. Sosyal medyada ordu tutmuşlar. Fenerbahçe bu değil, Fenerbahçe siyaseti bu değil. Bu zihniyetin geri dönmemesi gerekiyor."
"BİR ŞAMPİYONLUK OLSA UÇUYOR DERDİNİZ"
Ali Koç: "Fenerbahçe A takımının sponsoru yoktu. 10-12 bin kişi maça oynuyordu. Bizim iptal ettiğimiz kombine yok mu, var. Sevilla maçında madde atanlar var. Binlerce bilet bedava dağıtılıyordu o zamanlar. Biz bir çizgi oturttuk kulübe. İyi bir kadrosu var. Finansal açıdan iyi durumda. Futbol dışı branşlarda çok iyi gidiyoruz. Tek eksik ama en önemli eksik futbol. Futbolda ne yaptık, son iki seneye bakın. Niye bunları yapabildik? Bırakılan tabloyu ancak tamir edebildik. Enkaz lafını sevmiyorlar. Ben söylemiyorum. UEFA söylüyor. Avrupa'nın batmaya en yakın kulübünü olduk. Felaket bir durumda aldık. Bir tane şampiyonluk olsa, uçuyor derdiniz. Ama Fenerbahçe'nin uçma zamanı geldi futbolda.
Gerçekler, gerçektir. Oturup onları konuşmak istemiyor. Babala TV diye bir kanal var. Onun formatı nedir? Gençler gelir, istediğini sorar. Canlı yayınlanır. Seçme sorular olmaz. Şimdi formatını değiştirmiş ki, onların getirdiği insanlar soru soruyor. Basın demeçleri de öyle. Ama açık formatta konuştuğu zaman eski Aziz Yıldırım'ı görüyorsunuz."
"KULÜBÜ SUÇLUYOR"
"Mourinho için açıktan para vermişler dediler. Beni değil, kulübü suçluyor. İrfan Can için SPK'ya şikayet edeceğim dedi. Fenerbahçe başkanını sevmiyorsun haydi, Fenerbahçe'yi de sevmiyorsun?"
"PAZARLIK ETMEDEN 15 VERMİŞ"
"Mourinho ile pazarlık bile etmemiş, 15 milyon euro vermiş. Biz pazarlık yaptığımız için belirli bir noktaya getirdik. Onun vermediğini vermek zorunda değilsiniz dedi. Utanıyorum adama sormaya. Biz 10.5 veriyoruz Mourinho'ya, ekibiyle birlikte 12. Türkiye için çok yüksek ama Fenerbahçe'yi getirmek istediğimiz noktanın bir işaretidir bu."
"DURSUN ÖZBEK DE KAÇTI"
"Gazetelerde çıkanlar falan, bunlar kurgulanmış söylemler. Hepsine yarın cevap vereceğim. Biliyorlar benim karşıma çıkınca olacakları. Aynı Dursun Özbek gibi, o da kaçtı! Yarın stadyumun sahnesinde geçireceğiz. Ertesi gün sahada olacağız. Elini de sıkarım, benim onunla bir sıkıntım yok. Onun benimle var. 6 yıl önceki olayı hala hazmedemedi."
"DEVLET BİZİ SUÇLU BULDU"
"Fenerbahçe linç edildi Trabzon'da bizi haksız buldu. Biz suçluymuşuz! Devlet niye oraya polis koymadı, siz nasıl müsaade edersiniz demedi. Bizi suçlu buldu! Aziz Yıldırım işine geldi mi, Riyad'da nereden çıktı Atatürk? Kulaklarıma inanamıyorum! Orada da bizi suçlu buluyor. Gerçekten anlamıyorum. Onun için kongre üyeleri yarın söyleyeceklerimi çok dikkatli dinlesin. Bir kere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demedi, bir kere!"
"MARIO NABIZ YOKLADI"
"Bir şeyi yaptım dediğin zaman, yapmış olman lazım. Aziz Yıldırım "anlaştık" dedi. Biz sezon sonunda yapacağımız transferler için, muhtemel hoca değişikliği için çalışmalar yaptık. Bu da Mario'nun getirdiği bir anlayış. Bu çerçevede sayın Mourinho'nun sözleşme yapacağını biliyorduk. Aziz Başkandan çok önce. Mario nabız yokladı. Başka bir hoca için gelse, aynı şeyi söylerdik."
"KİMYAMIZ TUTTU"
"Adam niye bizi tercih etti, onu tercih etmedi? Bizim kimyamız, fikrimiz tuttu. Bizim kurduğumuz yapıda çalışmak istedi Mourinho."
CANLI AKTARIYORUZ
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
Ali Koç: "Çok iyiyiz, çok şükür. Gayet iyiyim. Nasıl bir yarış olacağını göreceğiz. Heyecanlı bir yarış olacağı belli. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe kazansın"
Ali Koç: "Yarın gergin bir atmosferde geçecektir. Ama gaza gelmeyin, ne yapılırsa yapılsın kongreye odaklanın"
Ali Koç: "Aziz Yıldırım ile yarışırsanız daima gerginlik olur. Camia bunu istemiyor. Camia bütünleşmiş bir Fenerbahçe istiyor. Bizler de bunu istiyoruz. Fenerbahçe'ye son 20 yılda yapılanlar, bunun bedelini Fenerbahçe çekiyor. Yapı da orada duruyor. TFF'si, hakemleri, iş adamları, belirli medya grupları var. Fenerbahçe'ye bu kanser gibi yayılan yapıyla camiayı arkamıza alırsak tavır koyma gücümüz daha fazla olacaktır. Bir seçim kazanmak için iftira atmak, herkesi suçlamak yanlış."
"Aziz Yıldırım'a kırgın mısınız?"
Ali Koç: Ben biraz kendime de kırgınım. Ya ben tanıyamamışım, ya o biraz değişmiş. Çok badireler atlattık. Ama şunu söylemek istiyorum, benden sonra Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç diyen sayın başkanımızın çapulcuları burayı bırakmayacağız. Bugün proje, FETÖ'cü diye suçlanıyoruz. Kırgınım, kızgın değilim. Hayatta bir aptallar ve ölüler değişmez. Demek ki burada bir değişim olmuş ya da ben zamanında tanıyamamışım.
Ali Koç: "Gelinen noktaya hepimiz üzülüyor. Aziz başkanın söylemleri, "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim". Kendisini Fenerbahçe'nin üstünde görüyor. Fenerbahçe'yi özellikle son dönemde kendi şirketi gibi yönetti. Hepsini yarın anlatacağım."
Ali Koç: "Hep birilerine tehdit, başkanlık dönemi bitti o tehditler Fenerbahçe başkanına döndü. Çok şeye şaşırdım. Benim gibi bir adama FETÖ'cü iması yaptı. Ankara'ya gitti proje dedi. İmalar önemli değil, yaklaşım, metod önemli. Bu Fenerbahçe için sağlıklı bir metod değil. Aday olma nedenlerimden biri, bu zihniyetin yeniden gelmemesi."
Ali Koç: "Geldiğimizden beri çok yol aldık. Direkten döndük. 2018 yılında Avrupa'da batma riski olarak Fenerbahçe geçiyor. Biz söylemiyoruz, UEFA söylüyor bunu. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, Fenerbahçe rotayı doğru istikamete çevirdi. Fenerbahçe nefes aldı. O yüzden bu seneki kadroyu kurduk. O yüzden Mourinho'yu getirebildik."
Ali Koç: "Aziz Yıldırım, 2018'de kendisi demişti, "Batmış kulüp" diye. Biz bakkal gibi yönetmiyoruz, kurumsal yönetiyoruz."
Ali Koç: "Bu yapılan işlere bakmak gerekiyor. Ben geliyorum şampiyonluk sözü veriyorum diyor, benim ağzımdan öyle büyük sözler çıkmaz. Söz vermekle şampiyonluk gelse, hepimiz sabahtan akşama kadar şampiyonluk sözü veririz. Burada popülist söylemlerle 3-5 oy daha fazla almak için konuşmuyoruz"
Ali Koç: "Sadece bana saldırmıyor. Yönetimdeki arkadaşlara da saldırıyor. Acun Ilıcalı, dün dava açtı. Ama düne kadar çok iyi anlaşıyorlardı."
Ali Koç: "Ağır sözler söylüyor. Sonra devam ediyor. Zaten bizim kopuş anımız da öyleydi. İşler yine iyi gitmiyordu. Anı kurtarmamız gerekiyordu. Zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağım dedim. Ondan sonra Aziz başkanın hedefi haline geldim. Sonra aday olmaya kadar verdim. Bir gün çok iyi olabilirsiniz, ertesi gün düşman olabilirsiniz. Zigzag çizmek derken bundan bahsediyorum"
"YARIN HER ŞEY OLABİLİR"
Ali Koç: "Tüm kongre üyelerimize, üniversite sınavları var yarın. 2018'de çok büyük sıkıntı olmuştu. ÖSYM'den de aradılar ve yardım istediler. Kongre üyelerimizden rica ediyorum, gelirken marşlarla, tezahüratlarla gelmesinler. Yardımcı olsunlar. Stadımızın içinde sesi de çok açmayacağız. Bu çağrıyı yapmak istiyorum. Yarın her şey olabilir. Son derece sukunet içerisinde de geçebilir. Tatsızlıklar da olabilir. Her kulübe örnek olacak bir seçim geçirmemizi diliyorum. İnşallah medeni bir seçim yapıp, kim kazanırsa onun altında birleşiriz"
"RÖVANŞİST HİSLERLE ADAYLIK"
"Tamamen rövanşist hislerle bir adaylık olarak görüyorum. Ama Fenerbahçe kongre üyesi olan herkes aday olabilir. Ben ona çok zeytin dalı uzattım. Mektuplar yazdım, açılmadan döndü. Telefon ettim. O zaman yaşanan bazı şeyleri, yılların hizmetini hürmet olarak içimizde tuttuk. Hiçbir zaman ona laf ettirmedik. Ben hiçbir zaman Aziz başkana laf ettirmedim. Bir süre sonra sevgimiz azalmış olabilir ama o makama hiçbir zaman saygısızlık yapamam. Hakikaten geldiğimiz nokta üzücü. Sosyal medyada ordu tutmuşlar. Fenerbahçe bu değil, Fenerbahçe siyaseti bu değil. Bu zihniyetin geri dönmemesi gerekiyor."
"BİR ŞAMPİYONLUK OLSA UÇUYOR DERDİNİZ"
Ali Koç: "Fenerbahçe A takımının sponsoru yoktu. 10-12 bin kişi maça oynuyordu. Bizim iptal ettiğimiz kombine yok mu, var. Sevilla maçında madde atanlar var. Binlerce bilet bedava dağıtılıyordu o zamanlar. Biz bir çizgi oturttuk kulübe. İyi bir kadrosu var. Finansal açıdan iyi durumda. Futbol dışı branşlarda çok iyi gidiyoruz. Tek eksik ama en önemli eksik futbol. Futbolda ne yaptık, son iki seneye bakın. Niye bunları yapabildik? Bırakılan tabloyu ancak tamir edebildik. Enkaz lafını sevmiyorlar. Ben söylemiyorum. UEFA söylüyor. Avrupa'nın batmaya en yakın kulübünü olduk. Felaket bir durumda aldık. Bir tane şampiyonluk olsa, uçuyor derdiniz. Ama Fenerbahçe'nin uçma zamanı geldi futbolda.
Gerçekler, gerçektir. Oturup onları konuşmak istemiyor. Babala TV diye bir kanal var. Onun formatı nedir? Gençler gelir, istediğini sorar. Canlı yayınlanır. Seçme sorular olmaz. Şimdi formatını değiştirmiş ki, onların getirdiği insanlar soru soruyor. Basın demeçleri de öyle. Ama açık formatta konuştuğu zaman eski Aziz Yıldırım'ı görüyorsunuz."
"KULÜBÜ SUÇLUYOR"
"Mourinho için açıktan para vermişler dediler. Beni değil, kulübü suçluyor. İrfan Can için SPK'ya şikayet edeceğim dedi. Fenerbahçe başkanını sevmiyorsun haydi, Fenerbahçe'yi de sevmiyorsun?"
"PAZARLIK ETMEDEN 15 VERMİŞ"
"Mourinho ile pazarlık bile etmemiş, 15 milyon euro vermiş. Biz pazarlık yaptığımız için belirli bir noktaya getirdik. Onun vermediğini vermek zorunda değilsiniz dedi. Utanıyorum adama sormaya. Biz 10.5 veriyoruz Mourinho'ya, ekibiyle birlikte 12. Türkiye için çok yüksek ama Fenerbahçe'yi getirmek istediğimiz noktanın bir işaretidir bu."
"DURSUN ÖZBEK DE KAÇTI"
"Gazetelerde çıkanlar falan, bunlar kurgulanmış söylemler. Hepsine yarın cevap vereceğim. Biliyorlar benim karşıma çıkınca olacakları. Aynı Dursun Özbek gibi, o da kaçtı! Yarın stadyumun sahnesinde geçireceğiz. Ertesi gün sahada olacağız. Elini de sıkarım, benim onunla bir sıkıntım yok. Onun benimle var. 6 yıl önceki olayı hala hazmedemedi."
"DEVLET BİZİ SUÇLU BULDU"
"Fenerbahçe linç edildi Trabzon'da bizi haksız buldu. Biz suçluymuşuz! Devlet niye oraya polis koymadı, siz nasıl müsaade edersiniz demedi. Bizi suçlu buldu! Aziz Yıldırım işine geldi mi, Riyad'da nereden çıktı Atatürk? Kulaklarıma inanamıyorum! Orada da bizi suçlu buluyor. Gerçekten anlamıyorum. Onun için kongre üyeleri yarın söyleyeceklerimi çok dikkatli dinlesin. Bir kere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demedi, bir kere!"
"MARIO NABIZ YOKLADI"
"Bir şeyi yaptım dediğin zaman, yapmış olman lazım. Aziz Yıldırım "anlaştık" dedi. Biz sezon sonunda yapacağımız transferler için, muhtemel hoca değişikliği için çalışmalar yaptık. Bu da Mario'nun getirdiği bir anlayış. Bu çerçevede sayın Mourinho'nun sözleşme yapacağını biliyorduk. Aziz Başkandan çok önce. Mario nabız yokladı. Başka bir hoca için gelse, aynı şeyi söylerdik."
"KİMYAMIZ TUTTU"
"Adam niye bizi tercih etti, onu tercih etmedi? Bizim kimyamız, fikrimiz tuttu. Bizim kurduğumuz yapıda çalışmak istedi Mourinho."
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