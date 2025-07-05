Cajuste için Beşiktaş'a zor rakipler!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, transfer listesinde bulunan oyuncu için ciddi rakipler ile karşı karşıya kaldı.
Matteo Moreto'nun haberine göre, Beşiktaş, Jens Cajuste ile ilgileniyor. Napoli ile görüşmeler devam ediyor: 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve belirli koşullar altında zorunlu hale gelebilecek 6,5 milyon euroluk satın alma hakkı üzerinde pazarlıklar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla, Crystal Palace ve Burnley'in ilgilendiği öğrenildi.
Matteo Moreto'nun haberine göre, Beşiktaş, Jens Cajuste ile ilgileniyor. Napoli ile görüşmeler devam ediyor: 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve belirli koşullar altında zorunlu hale gelebilecek 6,5 milyon euroluk satın alma hakkı üzerinde pazarlıklar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla, Crystal Palace ve Burnley'in ilgilendiği öğrenildi.