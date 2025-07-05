Cajuste için Beşiktaş'a zor rakipler!

Matteo Moreto'nun haberine göre, Beşiktaş, Jens Cajuste ile ilgileniyor. Napoli ile görüşmeler devam ediyor: 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve belirli koşullar altında zorunlu hale gelebilecek 6,5 milyon euroluk satın alma hakkı üzerinde pazarlıklar devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş , transfer listesinde bulunan oyuncu için ciddi rakipler ile karşı karşıya kaldı.Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla, Crystal Palace ve Burnley'in ilgilendiği öğrenildi.