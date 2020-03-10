Çağlar'ın takımı Leicester, farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 29. hafta maçında Leicester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi.Kink Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 4-0 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.Harvey Barnes'in 40. dakikada attığı golle maçta öne geçen Leicester City'nin diğer gollerini ise 63. dakikada penaltı ve 79 dakikaa Jamie Vardy ile 85. dakikada yeniden Harvey Barnes kaydetti. Mücadelede Milli futbolcumız Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.Bu conucun ardından Leicester City 53 puana yükseldi ve Manchester City ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Aston Villa ise 25 puanda kalarak istikrarsız formunu sürdürebildi.