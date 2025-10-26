27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Çağdaş Çavuş: "Bu tür durumlar yaşanabilir"

Arca Çorum FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş, Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Ekim 2025 22:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çağdaş Çavuş: 'Bu tür durumlar yaşanabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Boluspor'u 1-0 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Orta saha oyununu iyi oynadıktan sonra onları geriye püskürtme organizasyonlarını hafta içi çalıştık ancak oyun içerisinde yapamadık." dedi.

Çavuş, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un deplasmanda şu ana kadar hiç mağlup olmayan, yeni teknik direktörüyle farklı oyun formatına bürünen bir takım olduğunu söyledi.

Futbolcuların iyi mücadele ettiğini dile getiren Çavuş, "Bu maçın aslında belirleyici özelliklerinden bir tanesi orta saha oyununu iyi oynamak. Orta saha oyununu iyi oynadıktan sonra onları geriye püskürtme organizasyonlarını hafta içi çalıştık ancak oyun içerisinde yapamadık. Ama buna rağmen oyunun özellikle ilk çeyreğinde bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsak çok daha farklı bir durum olacaktı. Oyuncu grubum oyunu çevirmek adına ellerinden gelenin çok fazlasını yaptı. Bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde bu tür durumlar yaşanabilecek." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.