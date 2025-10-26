Çağdaş Çavuş: 'Bu tür durumlar yaşanabilir'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Boluspor'u 1-0 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Orta saha oyununu iyi oynadıktan sonra onları geriye püskürtme organizasyonlarını hafta içi çalıştık ancak oyun içerisinde yapamadık." dedi.



Çavuş, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un deplasmanda şu ana kadar hiç mağlup olmayan, yeni teknik direktörüyle farklı oyun formatına bürünen bir takım olduğunu söyledi.



Futbolcuların iyi mücadele ettiğini dile getiren Çavuş, "Bu maçın aslında belirleyici özelliklerinden bir tanesi orta saha oyununu iyi oynamak. Orta saha oyununu iyi oynadıktan sonra onları geriye püskürtme organizasyonlarını hafta içi çalıştık ancak oyun içerisinde yapamadık. Ama buna rağmen oyunun özellikle ilk çeyreğinde bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsak çok daha farklı bir durum olacaktı. Oyuncu grubum oyunu çevirmek adına ellerinden gelenin çok fazlasını yaptı. Bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde bu tür durumlar yaşanabilecek." diye konuştu.



