Çağdaş Bodrumspor'dan farklı galibiyet

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi 19. hafta maçında Çağdaş Bodrumspor, evinde Antalya Güneşi'ni 104-56 mağlup etti.



Bodrum Spor Salonu'nda depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başlayan maça ev sahibi takım siyah formasıyla çıktı.



Maça hızlı başlayan Çağdaş Bodrumspor, ilk çeyreği 26-9, devreyi 46-27, üçüncü çeyreği de 75-38 önde geçip, müsabakadan 48 sayı farkla 104-56 galip ayrıldı.



Öte yandan, Bodrum ekibinin seyirci geliri kadar Çağdaş Holding tarafından da katkı konulup, "Bir bilet senden, bir bilet bizden" kampanyası kapsamında tüm gelirin deprem mağdurları için oluşturulan fona aktarılacağı belirtildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ