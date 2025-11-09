09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-054'
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-060'
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
1-056'
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
1-259'
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-087'
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-01'
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
1-156'
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-060'
09 Kasım
Brentford-Newcastle
1-157'
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
2-055'
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
1-0DA
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Çağdaş Atan: "Çok üzücü bir mağlubiyet aldık"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, sahada istediklerini uygulayamadıklarını söyledi.

calendar 09 Kasım 2025 17:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, çok üzücü bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.
 
Atan, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Göreve geldikten sonra 4 antrenmana çıktıklarını belirten Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:
 
"Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Oyuncuların performansı bizi umutlu hale getirmişti. Çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik ama bu takımın kolay gol yeme alışkanlığını çözmek için formasyon değişikliğine gitmek istedik. Samsunspor maçında yenilen golün aynısını (İlk gol) yedik. 3 stoperimizin de olmaması, Jevtovic benzeri bir oyuncunun elimizde bulunmaması başımızı ağrıttı. Buna bir an önce çözüm bulmamız lazım. Adil'in ve Oğulcan'ın dönmesiyle işler rahatlayacak. Çok da büyük problemlerimiz yok. Savunma ve merkez orta sahayı sertleştirmemiz gerekiyor. Bunları telafi edeceğimizi düşünüyorum. Karagümrük kazanmayı hak etti. Onları tebrik ediyorum."
 
İyi mücadele edemediklerini aktaran Atan, "Mağlubiyeti, antrenmanlardaki öz güveni, kaliteyi ve mücadeleyi sahaya yansıtmamamıza bağlıyorum. Oyuncularımın daha az top kaybıyla ve daha fazla öz güvenle oynamasını bekliyordum. İki haftalık ara bize iyi gelecek. Antalyaspor maçına hazır olacağız. Seviyemizin bayağı altında olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.
 
Yeşil-beyazlı takımın güçlü ve zayıf taraflarıyla ilgili yönetim kuruluna sunum yaptıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Eksiklerimiz ortada. Şu an bunu dillendirmeye gerek yok. İlk yarının bitmesine daha 5 hafta var. Devre arasında o bölgelere gerekli hamleler yapılacaktır." şeklinde görüş belirtti.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
