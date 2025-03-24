Buz pateninde Short Track Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.Palandöken 2000'lik Buz Hokey Salonu'ndaki organizasyona Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Kocaeli'nden 113 sporcu katıldı.Şampiyonada erkeklerde, 1500, 1000 ve 500 metre yarışlarının genel toplamında 102 puan toplayan Furkan Akar birinci oldu. 63 puanla Denis Örs ikincilik, 21 puanla Berat Efe Dal ise üçüncülük elde etti.Kadınlarda ise 1500, 1000 ve 500 metre yarışlarının genel toplamında 102 puanla Derya Karadağ birinci, 63 puanla Nisa Nur Fidan ikinci, 31 puanla Sude Naz Kahraman üçüncü oldu.Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.