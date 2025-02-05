Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde yarı final mücadelesi başladı

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde yarı final mücadelesi İstanbul'da başladı. Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan yarı final ilk maçında Buzadam Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü'nü 4-3 yendi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İki takım arasındaki yarı final rövanş karşılaşması, 7 Şubat Cuma günü aynı yerde yapılacak.
Diğer yarı final karşılaşmaları ise 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Yükseliş Spor Kulübü arasında Silivrikapı Buz Pisti'nde oynanacak.
İki takım arasındaki yarı final rövanş karşılaşması, 7 Şubat Cuma günü aynı yerde yapılacak.
Diğer yarı final karşılaşmaları ise 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Yükseliş Spor Kulübü arasında Silivrikapı Buz Pisti'nde oynanacak.