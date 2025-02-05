Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde yarı final mücadelesi başladı

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde yarı final mücadelesi İstanbul'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde yarı final mücadelesi başladı
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05 Şubat 2025 00:24
Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde yarı final mücadelesi İstanbul'da başladı.  Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan yarı final ilk maçında Buzadam Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü'nü 4-3 yendi.

İki takım arasındaki yarı final rövanş karşılaşması, 7 Şubat Cuma günü aynı yerde yapılacak.

Diğer yarı final karşılaşmaları ise 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Yükseliş Spor Kulübü arasında Silivrikapı Buz Pisti'nde oynanacak.

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