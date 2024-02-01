Büyük buluşma gerçekleşiyor: Lewis Hamilton - Ferrari

Formula 1 ekiperinden Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'un, 2025 yılından itibaren Ferrari için yarışacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Büyük buluşma gerçekleşiyor: Lewis Hamilton - Ferrari
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01 Şubat 2024 13:57
Formula 1 hayranlarının uzun yıllardır beklediği büyük buluşma gerçekleşmek üzere: Lewis Hamilton - Ferrari.

Sky Sports'un haberine göre; Ferrari ve Hamilton, 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya vardı. Haberde; Hamilton'un, Carlos Sainz'in yerine geçmesinin beklendiği ifade edildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Yakın zamanda Mercedes ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Lewis Hamilton, 2024 sezonunu Mercedes'te tamamlamasının ardından sözleşmede yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama hakkına sahip.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 103 yarış kazandı, 104 kez pol pozisyonda yer aldı ve an itibariyle F1 tarihinin en başarılı pilotu konumunda.
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