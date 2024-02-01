Büyük buluşma gerçekleşiyor: Lewis Hamilton - Ferrari

Formula 1 hayranlarının uzun yıllardır beklediği büyük buluşma gerçekleşmek üzere: Lewis Hamilton - Ferrari.



Sky Sports'un haberine göre; Ferrari ve Hamilton, 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya vardı. Haberde; Hamilton'un, Carlos Sainz'in yerine geçmesinin beklendiği ifade edildi.



YENİ SÖZLEŞME İMZALADI



Yakın zamanda Mercedes ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Lewis Hamilton, 2024 sezonunu Mercedes'te tamamlamasının ardından sözleşmede yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama hakkına sahip.



Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 103 yarış kazandı, 104 kez pol pozisyonda yer aldı ve an itibariyle F1 tarihinin en başarılı pilotu konumunda.