Butler takas edilmezse, cezası bittiğinde dönecek

Miami Heat'in, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ı takas etmediği takdirde cezasının ardından takıma geri dönmesini beklediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Butler takas edilmezse, cezası bittiğinde dönecek
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07 Ocak 2025 12:19
Son güncelleme 07 Ocak 2025 12:22
Miami Heat'in, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ı takas etmediği takdirde cezasının ardından takıma geri dönmesini beklediği bildirildi.

Miami Herald'da yer alan rapora göre Butler'ın yedi maçlık cezasının ardından, bu süreçte takas edilmediği takdirde Heat forması giymeye devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Heat ekibinin, altı maçlık deplasman gezisinin ardından 17 Ocak'ta Denver Nuggets ile oynanacak karşılaşmada tekrar oynayabilecek Butler'ın maaşının geri kalanını ödediği süreçte yıldız oyuncusunun takımdan uzak kalmasını istemediği söylendi.

Bu sezon 48,8 milyon dolarlık maaşı olan Butler, 2025-26 sezonunda 52,4 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.

Butler, Miami'nin geçtiğimiz yaz kontratını iki yıllığı 113 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmak adına teklif sunmayı reddetmesi sebebiyle hayal kırıklığına uğradığı belirtilmişti.

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