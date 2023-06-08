Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in dün gece Denver Nuggets'a karşı oynadığı NBA Finalleri'nin 3. maçında aldığı yenilgide gösterdiği enerji düşüklüğünü eleştirdi.



Ekibinin Nuggets'a 109-94 yenilmesinin ardından konuşan Butler, serinin bir sonraki maçında takımı için daha iyi bir atmosfer oluşturacağına söz verirken, topluca daha fazla enerji ve efor göstermeleri gerektiğini itiraf etti.



Heat yıldızı, enerjinin neden eksik olduğu sorulduğunda ise şunları söyledi:



"Bilmiyorum. Buna bir cevabım yok. Belki evimizde olduğumuz için bir şeyler yaptığımızı zannetmişizdir. Bilmiyorum. Ama bu iş böyle olamaz. Bir daha olmayacak da. Her şey benimle başlıyor. Savunma tarafında daha odaklı olmam ve boşta kalan toplara daha istekli bir şekilde hamle yapmam gerekiyor. Ben bunu yapmaya başlarsam, o zaman diğerlerinin de aynı şeyi yapacağını düşünüyorum."



Butler, takımının Cuma günkü 4. maçta takımının 3-1 geriye düşmemesi adına daha agresif oynaması gerektiğini sözlerine ekledi:



"Daha fazla enerji ve efor göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ve bunlar düzeltilebilecek şeyler. Hepsi bize düşüyor. Hiçbir taktik bunu düzeltemez. Yani eğer biraz daha efor gösterip daha çok savunma ribaundı alabilirsek, belki o zaman farklı bir sonuç alabiliriz."





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