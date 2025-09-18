18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
0-02'
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
0-01'
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
0-02'
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
0-00'

Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda 5. oldu.

calendar 18 Eylül 2025 21:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda 5. oldu.

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyondaki ilk maçında Brezilyalı Grabriela Pedro da Rocha'yı tuşla yenen Buse, çeyrek finalde Çekyalı Adela Hanzlickova'yı 3-2 mağlup etti.

Yarı finalde Japon rakibi Ami Ishii'ye teknik üstünlükle kaybeden milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında da ABD'li Kennedy Alexis Blades'e 12-1 teknik üstünlükle yenilerek şampiyonayı sıkletinde 5. tamamladı.


Kadınlar 68 kilonun son dünya şampiyonu olarak Hırvatistan'a gelen olimpiyat üçüncüsü Buse Tosun Çavuşoğlu'nun, dünya şampiyonalarında 2 de bronz madalyası bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.