Bursaspor'da kaleye dev isim! Geri dönüyor

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın deneyimli eldivenin Bursaspor'a transferine onay vermesinin ardından iki kulüp yönetimin anlaşması bekleniyor.

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Bursaspor'da kaleye dev isim! Geri dönüyor
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01 Temmuz 2024 12:23
Kaleci arayışı sürdüren ve 1 numara için ince eleyip sık dokuyan Bursaspor yönetimi, Harun Tekin transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Kocaeli cephesinden gelen haberlere göre Harun Tekin'in yeniden Bursaspor'a dönüşü için Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan onay çıktı.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Kocaelispor'un Eyüpspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği kaleci Harun Tekin beklentileri karşılayamamış ve yedek kaleci durumuna düşmüştü.

Bursaspor'un kadrosuna katmak istediği Harun'un transferine Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan onay çıkmasının ardından iki kulüp yönetiminin görüşüp transferi bitirmesi bekleniyor.

35 yaşındaki Harun'un Kocaelispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

7 MİLYONTL'Yİ BIRAKIP GELECEK

Kocaelispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Harun Tekin, yeni sezonda 7 milyon liralık alacağı karşılığında bonservisini alacak. Deneyimli kalecinin iki kulüp arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından Bursaspor'a imza atması bekleniyor.[Olay]

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