Bursaspor'da Batalla imzayı attı

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, teknik direktörlük için anlaşma sağladığı kulübün efsane ismi Pablo Martin Batalla'ya imza töreni düzenledi.



Arjantinli teknik adam, kendisi için düzenlenen imza töreninde Bursaspor'a 3 yıllık imza attı.



Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla Özlüce ibrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen törenle 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı." denildi.



Batalla, daha önce Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.





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