Bursaspor'da Batalla imzayı attı

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Bursaspor'da Batalla imzayı attı
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09 Temmuz 2024 18:01
Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, teknik direktörlük için anlaşma sağladığı kulübün efsane ismi Pablo Martin Batalla'ya imza töreni düzenledi.

Arjantinli teknik adam, kendisi için düzenlenen imza töreninde Bursaspor'a 3 yıllık imza attı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla Özlüce ibrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen törenle 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı." denildi.

Batalla, daha önce Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.

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