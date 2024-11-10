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Bursaspor, Bahçeşehir Kolejini rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor sahasında Bahçeşehir Koleji 92-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bursaspor, Bahçeşehir Kolejini rahat geçti
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10 Kasım 2024 15:33
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Tofaş Salonunda oynan mücadelede Yeşil Beyazlı ekip sahadan 92-80 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Brown 21, Michineau 23, Grantham 10, Sharma 3, David Mutaf 24, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Alexandre 11, Berkay Candan , Nusret Yıldırım

Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 16, Odiase 13, Cavanaugh 10, Bouteille 6, Furkan Hantalı 2, Egehan Arna 5, Simonovic 7, Ponitka 10

1. Periyot: 21-21

Devre: 39-43

3. Periyot: 65-66

 

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