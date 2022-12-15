Bursa Uludağ Basketbol, son sırada kaldı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun 6. ve son haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibine deplasmanda 92-58 yenildi.
Gruptaki 6. maçını da kaybeden Bursa temsilcisi, son sırada yer alarak elendi.
Salon: Sepsi Arena
Hakemler: Ivana Ivanovic (Sırbistan), Goran Stojancevic (Bosna Hersek), Anastasia Tsakiraki (Yunanistan)
ACS Sepsi-SIC: Cave 24, Ghizila 6, Hristova 8, Jones 16, Mununga 19, Parau 4, Jespersen 5, Mikes 3, Mititelu 4, Pop 3, Toma, Catinean
Bursa Uludağ Basketbol: Özge Kavurmacıoğlu 12, Gizem Uca 8, İlsu Darıcıoğlu, Gonca Karataş 3, Ferda Yıldız 33, Deniz Çolakoğlu 2, Tuğçe Turuş, Ayşegül Erdoğan
1. Periyot: 26-5
Devre: 50-12
3. Periyot: 63-37
Gruptaki 6. maçını da kaybeden Bursa temsilcisi, son sırada yer alarak elendi.
Salon: Sepsi Arena
Hakemler: Ivana Ivanovic (Sırbistan), Goran Stojancevic (Bosna Hersek), Anastasia Tsakiraki (Yunanistan)
ACS Sepsi-SIC: Cave 24, Ghizila 6, Hristova 8, Jones 16, Mununga 19, Parau 4, Jespersen 5, Mikes 3, Mititelu 4, Pop 3, Toma, Catinean
Bursa Uludağ Basketbol: Özge Kavurmacıoğlu 12, Gizem Uca 8, İlsu Darıcıoğlu, Gonca Karataş 3, Ferda Yıldız 33, Deniz Çolakoğlu 2, Tuğçe Turuş, Ayşegül Erdoğan
1. Periyot: 26-5
Devre: 50-12
3. Periyot: 63-37
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