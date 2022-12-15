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Bursa Uludağ Basketbol, son sırada kaldı

Bursa Uludağ Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına 92- yenildi ve grupta son sırada kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bursa Uludağ Basketbol, son sırada kaldı
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15 Aralık 2022 22:34
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun 6. ve son haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibine deplasmanda 92-58 yenildi.

Gruptaki 6. maçını da kaybeden Bursa temsilcisi, son sırada yer alarak elendi.

Salon: Sepsi Arena

Hakemler: Ivana Ivanovic (Sırbistan), Goran Stojancevic (Bosna Hersek), Anastasia Tsakiraki (Yunanistan)

ACS Sepsi-SIC: Cave 24, Ghizila 6, Hristova 8, Jones 16, Mununga 19, Parau 4, Jespersen 5, Mikes 3, Mititelu 4, Pop 3, Toma, Catinean

Bursa Uludağ Basketbol: Özge Kavurmacıoğlu 12, Gizem Uca 8, İlsu Darıcıoğlu, Gonca Karataş 3, Ferda Yıldız 33, Deniz Çolakoğlu 2, Tuğçe Turuş, Ayşegül Erdoğan

1. Periyot: 26-5

Devre: 50-12

3. Periyot: 63-37

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