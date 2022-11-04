Bursa Uludağ Basketbol, Avrupa'da kayıp!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, İsrail'in Elitzur Holon takımına deplasmanda 86-74 yenildi.
Salon: Holon Toto
Hakemler: Viola Györgyi (Romanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Alessandro Perciavalle (İtalya)
Elitzur Holon: Baltkojiene 3, Harden 11, Courtney 20, Raber 21, Simms 17, Caspi 2, Gorsic 12
Bursa Uludağ Basketbol: Cannon 25, Deniz Çolakoğlu 5, İlsu Darıcıoğlu, Davis 14, Ferda Yıldız 23, Meryem Gültekin 5, Gonca Karataş, Gizem Uca 2
1. Periyot: 21-24
Devre: 47-43
3. Periyot: 64-63
Salon: Holon Toto
Hakemler: Viola Györgyi (Romanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Alessandro Perciavalle (İtalya)
Elitzur Holon: Baltkojiene 3, Harden 11, Courtney 20, Raber 21, Simms 17, Caspi 2, Gorsic 12
Bursa Uludağ Basketbol: Cannon 25, Deniz Çolakoğlu 5, İlsu Darıcıoğlu, Davis 14, Ferda Yıldız 23, Meryem Gültekin 5, Gonca Karataş, Gizem Uca 2
1. Periyot: 21-24
Devre: 47-43
3. Periyot: 64-63