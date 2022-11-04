Bursa Uludağ Basketbol, Avrupa'da kayıp!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, İsrail'in Elitzur Holon takımına deplasmanda 86-74 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa Uludağ Basketbol, Avrupa'da kayıp!
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04 Kasım 2022 01:07
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, İsrail'in Elitzur Holon takımına deplasmanda 86-74 yenildi.

Salon: Holon Toto

Hakemler: Viola Györgyi (Romanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Elitzur Holon: Baltkojiene 3, Harden 11, Courtney 20, Raber 21, Simms 17, Caspi 2, Gorsic 12

Bursa Uludağ Basketbol: Cannon 25, Deniz Çolakoğlu 5, İlsu Darıcıoğlu, Davis 14, Ferda Yıldız 23, Meryem Gültekin 5, Gonca Karataş, Gizem Uca 2

1. Periyot: 21-24

Devre: 47-43

3. Periyot: 64-63

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