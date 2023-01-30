Bursa Büyükşehir, Altekma'ya set vermedi

Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bursa Büyükşehir, Altekma'ya set vermedi
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30 Ocak 2023 00:06
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında ev sahibi Altekma, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenildi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Necmi Avcı

Altekma:  Muzaffer Yönet, Lukas Divis, Emin Gök, Georgi Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza Walla (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Emir Pınar, Kadir Cin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Radke Murilo, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Dimitrii Bahov, Arthur Voukeng (Burak Çevik, Fatih Cihan)

Setler: 20-25, 21-25, 19-25

Süre: 74 dakika (23, 25, 26)

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