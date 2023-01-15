Burak Yılmaz, PSV'yi son saniyede yıktı

Hollanda Eredivisie'nin 16. haftasında Fortuna Sittard ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.



Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken, ev sahibi Sittard'da goller; 45+1'de Inigo Cordoba ve 90+9'da penaltıdan Burak Yılmaz'ın ayağından geldi. Konuk ekip PSV'nin golleri ise 65. dakikada Xavi Simons ve 76. dakikada Ibrahim Sangare'den geldi.



Ev sahibi ekipte forma giyen diğer Türk oyunculardan Oğuzhan Özyakup 63. dakikada yerini Umaro Embalo'ya bırakırken, Doğan Erdoğan 56. dakikada kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz ise ligdeki 5. golüne ulaştı.



Bu sonuçla birlikte Fortuna Sittard 16 puana ulaşırken, PSV 32 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Fortuna Sittard deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olurken, PSV evinde Vitesse ile karşılaşacak.





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