Burak Yılmaz'dan veda gibi paylaşım!

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'dan ayrılan Burak Yılmaz, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.



Deneyimli golcü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kariyerinde formasını giydiği takımların formalarını paylaştı.



Yıldız isim paylaşımına ayrıca kum saati ekledi ve kararını kısa süre içerisinde açıklayacağının sinyallerini verdi.



Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı "Futbolu bırakabileceği" şeklinde yorumlandı.



BEŞİKTAŞ İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ!



Burak Yılmaz'ın Fortuna Sittard'dan ayrılmasının ardından yıldız futbolcu için yeniden Beşiktaş iddiası gündeme gelmişti. Deneyimli futbolcu, Eyüpspor - Bodrumspor karşılaşmasında bir taraftarın kendisine söylediği, "Seni Beşiktaş'a, Şenol Güneş'in yanına bekliyoruz" sözlerine ise gülerek karşılık vermişti.



FRANSA'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI!



Antalyaspor altyapısından yetişen ve Sergen Yalçın'ın ardından 4 büyüklerde forma giyen ikinci isim olmayı başaran Burak Yılmaz, adını Türk futbol tarihinin önemli isimleri arasına yazdırmayı başardı. Yurt dışında da Çin'de Beijing Guoan ve Fransa'da Lille forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, Fransa'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Burak Yılmaz, geçen sezon imza attığı Fortuna Sittard'dan ise geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklamıştı.



