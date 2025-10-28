Burak Yılmaz'dan bahis skandalı hakkında açıklama: 'İki hakemle bu konuyu konuştum'

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, bahis skandalı hakkında açıklama yaptı.



"KONUYU İKİ HAKEMLE DE KONUŞTUM"



Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:



"Bu konular üzücü . Bugün iki hakemle de bunu küçük de olsa konuşma şansımız oldu. Herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum, devletimiz gerekli işlemleri başlatmış. İnşallah futbola zarar verenler men edilir ve futbolun kalitesi yükseltilir."







