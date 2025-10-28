27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Burak Yılmaz'dan bahis skandalı hakkında açıklama: "İki hakemle bu konuyu konuştum"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuştu.

calendar 27 Ekim 2025 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 00:03
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz'dan bahis skandalı hakkında açıklama: 'İki hakemle bu konuyu konuştum'
Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, bahis skandalı hakkında açıklama yaptı.

"KONUYU İKİ HAKEMLE DE KONUŞTUM"

Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu konular üzücü . Bugün iki hakemle de bunu küçük de olsa konuşma şansımız oldu. Herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum, devletimiz gerekli işlemleri başlatmış. İnşallah futbola zarar verenler men edilir ve futbolun kalitesi yükseltilir."



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
