Burak Yılmaz, Cenk Tosun'u çok istedi

Kasımpaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'den Cenk Tosun'un transferini istedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Burak Yılmaz, Cenk Tosun'u çok istedi
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08 Şubat 2025 11:25
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'den sonra Kasımpaşa da Cenk Tosun'a talip oldu.

Teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı İstanbul kulübünün transferi bitirmek için çok ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun kariyerine Fenerbahçede devam etmek istediği ancak alınacak karara göre de hareket edeceği belirtildi.

33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 266 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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