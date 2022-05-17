Burak Kapacak şans bekliyor

Karagümrük maçında Nazım Sangare sakatlandı. Osayi-Samuel ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.İki sağ bekin Yeni Malatya karşısında oynayamayacak olması, Burak Kapacak için ilk 11 şansı yarattı. Genç futbolcu, bu sezon ligde 5 maçta sadece 15 dakika süre aldı.Bursaspor'dayken zaman zaman savunmanın sağında görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'dan forma bekliyor. Kartal için bir diğer alternatif ise Ferdi Kadıoğlu'nu defansın sağına çekip, sol bekte Filip Novak'ı oynatmak.