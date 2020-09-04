Burak Kapacak - Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Bursasporlu Burak Kapacak'ın menajeri transfer dedikodularına açıklık getirdi.

, Fotoğraf; AA
Burak Kapacak - Fenerbahçe iddialarına yanıt
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04 Eylül 2020 05:14
Bursaspor'un 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın menajeri Necdet Ergezen temsil ettiği genç yetenek ile ilgili herhangi bir kulüple anlaşmadıklarını söyledi.

TRTSpor'a konuşan Ergezen, "Evet, Fenerbahçe'nin bir ilgisi var doğru ama resmi bir teklif tarafımıza ulaşmadı. Bursaspor'a veya oyuncum Burak Kapacak'a gelen bir teklif olmadı. Herhangi bir kulüple anlaşma veya görüşmem olmadı." dedi.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 24 maça çıkan genç futbolcu yaptığı 8 asistle dikkatleri üzerine çekti.



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