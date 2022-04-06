Burak Elmas'tan Florya'da takıma konuşma; 'Sizlere inanıyorum'

Genel kurulda idari olarak ibra edilmediği için 30 Nisan'da olağanüstü seçim yapılması kararı alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün Florya'ya giderek teknik direktör Domenec Torrent ve futbolcularla bir araya geldi.Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçının önemini ve beklentilerini anlatan Elmas, erken seçim kararı sonrası bazı oyuncuların kafalarında oluşan soru işaretlerini de giderdi. Galatasaray Kulübü Genel Kurulu'nun kararına saygı duymak gerektiğini belirten başkan Elmas, şunları söyledi:"Geçen yıl haziran ayında bizleri, Galatasaray Kulübü'nü yönetmemiz için seçen genel kurul üyeleri bir karar verdi, onların kararına saygı duymak gerekli. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Başkanlar ve yöne timler gelir gider ama Galatasaray devam eder. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bir ay sonra görevimizden ayrılacağız. Ancak son ana kadar buradayız. Kesinlikle bir boşluk olmayacak. Çok büyük bir kulüptesiniz. Galatasaray'ın değerini iyi bilin. Sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca genç, insan var. Bunları unutmayın."Sizler, sahada Galatasaray Kulübü'nü en iyi şekilde temsil etmek zorundasınız. İyi, genç ve yeni bir takımız. Bu sezon hedeflediğimiz noktada değiliz ama eminim önümüzdeki yıl çok başarılı olacaksınız. Ben de sizi tribünden bir Galatasaray taraftarı olarak alkışlayacağım. Önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Sizden, camiamız için çok önemli olan bu der bide Galatasaray'a yakışan bir mücadele sergilemenizi istiyorum. Ve bir kez daha tekrar ediyorum; seneye daha başarılı olup Galatasaray için önemli işler yapacaksınız. Sizde bu kapasite fazlasıyla var. Buna yürekten inanıyorum."