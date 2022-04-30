Burak Elmas: 'Fatih Terim çıksın konuşsun'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçim tarihini açıkladığı basın toplantısında Fatih Terim'e seslendi.



Burak Elmas, "Kendi başkanı konuşurken Genel Kurul'da ayağı kalkmayan, kendi başkanı Galatasaray üyeleri tarafından eleştirilirken alkışlayan, Galatasaray Spor Kulübü herhangi bir üyesi bana Galatasaraylılığı öğretmeye kalkmasın. Eski başkanlar çıksın, konuşsun. Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın." açıklamasını yaptı.



10 Ocak 2022 tarihinde Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.





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