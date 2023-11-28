Chicago Bulls antrenörü Billy Donovan'ın işinin "güvende" olduğu iddia edildi.



NBC Sports Chicago'dan Bulls muhabiri KC Johnson, Donovan'ın iş güvenliği hakkında bir rapor kaleme aldı.



Johnson, Donovan'ın işinin "güvende" olduğunu ve tecrübeli koçun hem Bulls hissedarları, hem de yönetimi tarafından "sevildiğini ve saygı duyulduğunu" paylaştı.



Ancak Johnson, takımın bu yıl yalnızca 5-13'lük bir dereceye sahip olması nedeniyle Donovan'ın koç kadrosunda bazı ayarlamalar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.



58 yaşındaki Donovan, Bulls'un başantrenörü olarak dördüncü sezonunu geçiriyor olsa da, bu süreçte Chicago'da kazandığından çok maç kaybetmiş (122-132) ve toplamda yalnızca bir playoff galibiyeti alabilmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU