Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.Uygun, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Atakaş Hatayspor'u yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.Santrafor sıkıntısı yaşadıklarını, sakatlığı süren Rey Manaj'ın tam hazır olmamasına rağmen Hatay maçında dönmesinin sevindirici olduğunu aktaran Uygun, "" dedi.Cuma günün Adana Demirspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Uygun, şunları kaydetti:Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.Sivasspor, çarşamba günkü antrenmanla 25 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.