Bülent Uygun: ''Maçın kahramanlarından biri Ali Şaşal''

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, basın toplantısında kalecisi Ali Şaşal Vural'ı övdü ve "Maçın kahramanlarından biri Ali Şaşal. Son 10 dakikada bulduğumuz gol pozisyonlarını değerlendiremedik, ancak oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik" dedi. Uygun, Konyaspor'a da başarılar diledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun: ''Maçın kahramanlarından biri Ali Şaşal''
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22 Eylül 2024 01:23
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kalecisi Ali Şaşal Vural'ın kurtarışlarından övgüyle bahseder Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "80 dakika, istediğimiz, arzuladığımız en azından oyun anlayışıyla rakibe yaptığımız analizle elimizdeki kadro yapısıyla çok da iyi geçirdik. Pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik. Sonra son 10 dakikada da Ali Hoca'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten son 10 dakikadaki en az 5'e yakın gol pozisyonuyla bugün maçın kahramanlarından biri Ali Şaşal ise bunun da nedeni Konyaspor'un son 10 dakikada gösterdiği performans. Tabii biz değişiklikler yapmak, oyuncu değiştirmek kadrodaki özellikle 7-8 tane özel, önemli futbolcumuzun sakatlıkları bizim gerçek performansımızı göstermese bile oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik. İki taraf da puanları paylaştı. Konyaspor taraftarına, camiasına, yeni sezonda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

 
 

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