Buğra Ünal, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan Buğra Ünal, erkekler bireyselde finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Buğra Ünal, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 19:16
 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan Buğra Ünal, erkekler bireyselde finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda erkekler yarı final müsabakaları yapıldı.

Binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu 1171 puan toplayan Buğra, adını finale yazdırdı.

Kıvanç Taşyaran ve Yunus Çalışkan ise şampiyonaya yarı finalde veda etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery