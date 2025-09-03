Bucaspor 1928 sezona iyi başlayamadı!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalıp evinde Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk turdan veda etti.



Kupada evinde 3'üncü Lig temsilcisi İzmir Çoruhlu ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kaybetti. Bucaspor'dan kalan borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı cezası alan, birçok as oyuncusuyla da yolları ayırmak zorunda kalan Bucaspor 1928, 2025-2026 sezonuna istediği gibi başlayamadı.



Gözünü tekrar lige çeviren sarı-lacivertli ekip, 7 Eylül Pazar günü deplasmanda Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.