Bucaspor 1928 sezona iyi başlayamadı!

Ligin ilk haftası Karaman FK ile 3-3 berabere kalıp evinde Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir Çoruhlu'ya 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

calendar 03 Eylül 2025 12:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalıp evinde Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk turdan veda etti.

Kupada evinde 3'üncü Lig temsilcisi İzmir Çoruhlu ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kaybetti. Bucaspor'dan kalan borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı cezası alan, birçok as oyuncusuyla da yolları ayırmak zorunda kalan Bucaspor 1928, 2025-2026 sezonuna istediği gibi başlayamadı.

Gözünü tekrar lige çeviren sarı-lacivertli ekip, 7 Eylül Pazar günü deplasmanda Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.
