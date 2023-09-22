Bucaspor 1928'in konuğu Nazilli Belediyespor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 4 haftada 5 puan toplayan Bucaspor 1928 cumartesi evinde 4'te 4 yapıp 12 puanı hanesine yazdıran zirve ortağı Nazilli Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Yeni Buca Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. Nazilli Belediyespor sezona çok iyi başladı. Dolayısıyla kolay bir mücadele olmayacak" dedi.
Nazilli Belediyespor'un çalıştırıcısı Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu da Buca deplasmanında kazanıp 5'te 5 yapacaklarına inandığını dile getirdi.
Yeni Buca Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. Nazilli Belediyespor sezona çok iyi başladı. Dolayısıyla kolay bir mücadele olmayacak" dedi.
Nazilli Belediyespor'un çalıştırıcısı Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu da Buca deplasmanında kazanıp 5'te 5 yapacaklarına inandığını dile getirdi.