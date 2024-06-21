Bucaspor 1928'de Sadi gitti

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de sözleşmesi biten stoper Sadi Karaduman, takımdan ayrıldığını açıklayarak taraftara veda etti.



Sarı-lacivertlilere geçen sezon başında Tuzlaspor'dan transfer olarak 20 maçta forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu sosyal medya hesabında, "1 sene boyunca formasını terlettiğim Bucaspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Sahada benimle birlikte mücadele eden takım arkadaşlarıma, hocalarıma, masöründen malzemecisine kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim" mesajını yayınladı.

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