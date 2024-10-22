Washington Wizards ve forvet Corey Kispert, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre dört yıllığı 54 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması üzerine anlaşmaya vardı.



Wizards'ın son hazırlık maçını kaçıran Kispert'ın, takımın bu Perşembe günü Boston Celtics'e karşı oynayacağı sezon açılışı karşılaşmasında oynayıp oynamayacağına maç anında karar verileceği belirtildi.



2021 NBA Draftı'nda 15. sıradan Gonzaga Üniversitesi'nden seçilmiş olan Hardy, Wizards için önemli bir oyuncu olmuş ve son üç yılda 103 kez ilk beş kadrosunda yer almıştıyaptı.



Hardy, geçtiğimiz sezon üç sayılık çizginin gerisinden %38'lik bir şut isabetiyle 13,4 sayı, 2,8 ribaund ve 2,0 asist ortalamaları yakalamıştı.



