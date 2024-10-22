Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarındaki hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ
23 Ekim Çarşamba
17.30 Galatasaray - Elfsborg: Matej Jug, Slovenya
24 Ekim Perşembe
22.00 Fenerbahçe - Manchester United: Clement Turpin, Fransa
22.00 Lyon - Beşiktaş: Harm Osmers, Almanya
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
24 Ekim Perşembe
19.45 NK Celje - Başakşehir: Oleksii Derevinskyi, Ukrayna
UEFA AVRUPA LİGİ
23 Ekim Çarşamba
17.30 Galatasaray - Elfsborg: Matej Jug, Slovenya
24 Ekim Perşembe
22.00 Fenerbahçe - Manchester United: Clement Turpin, Fransa
22.00 Lyon - Beşiktaş: Harm Osmers, Almanya
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
24 Ekim Perşembe
19.45 NK Celje - Başakşehir: Oleksii Derevinskyi, Ukrayna