Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarındaki hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarındaki hakemler belli oldu
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22 Ekim 2024 11:12
Son güncelleme 22 Ekim 2024 11:13
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ

23 Ekim Çarşamba

17.30 Galatasaray - Elfsborg: Matej Jug, Slovenya

24 Ekim Perşembe

22.00 Fenerbahçe - Manchester United: Clement Turpin, Fransa
22.00 Lyon - Beşiktaş: Harm Osmers, Almanya

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

24 Ekim Perşembe

19.45 NK Celje - Başakşehir: Oleksii Derevinskyi, Ukrayna

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