Fenerbahçe Medicana, derbide Beşiktaş Ayos'a set vermedi

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, derbide Beşiktaş Ayos'a set vermedi
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22 Ekim 2024 15:16
Son güncelleme 22 Ekim 2024 15:41
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Vuchkova (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Vasileva, Özlem Güven, Stysiak, Arelya Karasoy)

Beşiktaş: Rozanski, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Hümay Fırıncıoğlu, Maglio, Dilay Özdemir (Alara Altundağ, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Merve Tanıl, Beliz Başkır)

Setler: 25-14, 25-20, 25-13

Süre: 65 dakika (20, 25, 20)

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