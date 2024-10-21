Haber Tarihi: 21 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 15:39

Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı mı?

Kara para aklama suçundan eşi ile birlikte cezaevine giren Dilan Polat, geçtiğimiz aylarda tahliye olmuştu. Büyük tartışma yaratan tahliyenin ardından Dilan Polat'a yeniden mahkeme yolu göründü. Hakklarında 'hayasızca hareket'ten soruşturma açılan Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı mı?
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat, 19 Ağustos'ta eşi ile birlikte tahliye edilmişti. Çiftin tahliyesi büyük tartışmalara neden olurken, Dilan Polat bir kez daha hakkında açılan soruşturma ile gündeme geldi.

Gözaltına alındılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birbirleriyle öpüştükleri gerekçesiyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareket' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından iki gözaltına alındı.

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu

İkili soruşturmaya konu olan akşam, tahliyelerini kutluyordu. Partide Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun öpüştüğü anlar, sosyal medyada gündem olmuştu.
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