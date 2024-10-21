Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı mı?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat, 19 Ağustos'ta eşi ile birlikte tahliye edilmişti. Çiftin tahliyesi büyük tartışmalara neden olurken, Dilan Polat bir kez daha hakkında açılan soruşturma ile gündeme geldi.



Gözaltına alındılar



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birbirleriyle öpüştükleri gerekçesiyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareket' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından iki gözaltına alındı.



Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu



İkili soruşturmaya konu olan akşam, tahliyelerini kutluyordu. Partide Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun öpüştüğü anlar, sosyal medyada gündem olmuştu.

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