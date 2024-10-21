Haber Tarihi: 21 Ekim 2024 15:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 15:09

28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim okullar, üniversiteler tatil mi?

Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'e az bir zaman kala öğrenciler başta olmak üzere pek çok kişi tarih ve tatil araştırmalarına başladı. 28 Ekim ve 29 Ekim'de okulların ve bazı kurumların tatil olup olmayacağı merak edilen konulardan biri oldu. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim tatili ne zaman?

28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim okullar, üniversiteler tatil mi?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 101. yıl dönümü olacak. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. Bu özel günde resmi tatil ilan ediliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.

Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.

28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.

29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak.

Öte yandan bankalar ve diğer özel ve resmi kurumlarda da resmi tatil işleyişi olacak.
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