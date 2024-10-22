Nuri Şahin o iddialara cevap verdi: 'Hiç alakası yok'

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Santiago Bernabeu'da antrenman yapmamalarının sebebini açıkladı.



"Neden Santiago Bernabeu'da antrenman yapmadınız?"



Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Real Madrid'in bizim taktiğimizi izleyebileceği, casusluk olmasın diye idman yapmadığımız haberlerini okudum ama bununla hiç alakası yok. Tüm takım Almanya'da çok iyi idman yaptı. Uçakla 2 saat seyahat edeceğiz, bu yolculuktan sonra antrenman yapmak mantıklı olmazdı. Tek sebebi bu." ifadelerini kullandı.



ARDA GÜLER CEVABI



Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik adam, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur." diye konuştu.



MBAPPE & VINICIUS AÇIKLAMASI



"Vinicius ve Mbappe'ye özel önlem aldınız mı?" sorusuna ise Nuri Şahin, "Sadece bu iki oyuncuya değil hepsine önlem aldık. Real Madrid'in bütün oyuncularını durdurmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." şeklinde cevap verdi.



