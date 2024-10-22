THY EuroLeague'de beklenen hafta: Fenerbahçe - Panathinaikos

Takım O G M A Y Av. P 1- Kızılyıldız 4 3 1 318 289 29 7 2- Barcelona 4 3 1 325 302 23 7 3- Monaco 4 3 1 350 330 20 7 4- Zalgiris 4 3 1 298 291 7 7 5- Fenerbahçe Beko 4 3 1 300 296 4 7 6- Panathinaikos AKTOR 4 2 2 155 147 8 6 7- Olympiakos 4 2 2 323 309 14 6 8- Partizan 4 2 2 345 338 7 6 9- Anadolu Efes 4 2 2 336 332 4 6 10- Real Madrid 4 2 2 344 345 -1 6 11- LDLC ASVEL 4 2 2 145 150 -5 6 12- Baskonia 4 2 2 304 308 -2 6 13- Maccabi Playtika 4 2 2 340 349 -9 6 14- Bayern Münih 4 2 2 363 376 -13 6 15- Paris Basketbol 4 1 3 342 348 -6 5 16- Alba Berlin 4 1 3 305 332 -27 5 17- EA7 Emporio Armani Milan 4 1 3 309 341 -32 5 18- Virtus Sagafredo Bologna 4 - 4 305 335 -30 4





Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de 5. hafta, çarşamba günü oynanacak tek maçla başlayacak.Ligde çarşamba günü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisi Partizan, sahasında ligde galibiyeti olmayan tek takım konumundaki İtalyan temsilcisi Virtus Sagafredo Bologna'yı TSİ 21.30'da ağırlayacak.EuroLeague'de haftanın maçı olarak gösterilen karşılaşmada ise Fenerbahçe Beko, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 25 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.Fenerbahçe Beko, ilk 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Son şampiyon Yunan ekibi ise ligdeki son 2 maçını kaybetti. Panathinaikos 2 galibiyet, 2 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor. İki takım, geçen sezon Dörtlü Final'in yarı finalinde karşılaşmış ve Panathinaikos karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğa uzanacağı finale çıkmıştı.Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 21.30'da EA7 Emporio Armani Milan'la karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, ilk 4 maç sonunda ikişer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 1 galibiyet, 3 yenilgiyle 17. sırada bulunuyor.THY EuroLeague'de normal sezonun 5. haftasının maç programı ve ilk 4 haftanın puan durumu şöyle:23 Ekim Çarşamba:21.30 Partizan-Virtus Sagafredo Bologna (Belgrad Arena)24 Ekim Perşembe:20.00 Zalgiris-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)20.00 Monaco-Paris Basketbol (Gaston Medecin)21.30 Baskonia-ALBA Berlin (Buesa Arena)21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes (Unipol Forum)21.45 Real Madrid-Kızılyıldız (Wizink Center)25 Ekim Cuma:20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Ülker)21.30 Barcelona-LDLC ASVEL (Palau Blaugrana)21.45 Bayern Münih-Olympiakos (Sap Garden)