Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için yeni karar

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı maç öncesinde kaleci sorunu devam ediyor.
Mert Günok'un sakatlanmasının ardından, sakatlığı devam eden ve kontrolleri her gün yapılacak olan Ersin Destanoğlu'nun, Giovanni van Bronckhorst ve teknik heyet tarafından Lyon maçı için Fransa'ya götürülmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda Sercan Dikme'nin haberine göre çarşamba günü yapılacak son idman öncesi ve maç günü Ersin Destanoğlu kendisini oynamak için deneyecek. Nihai karar son kontrollerin ardından verilecek.
Mert Günok'un sakatlanmasının ardından, sakatlığı devam eden ve kontrolleri her gün yapılacak olan Ersin Destanoğlu'nun, Giovanni van Bronckhorst ve teknik heyet tarafından Lyon maçı için Fransa'ya götürülmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda Sercan Dikme'nin haberine göre çarşamba günü yapılacak son idman öncesi ve maç günü Ersin Destanoğlu kendisini oynamak için deneyecek. Nihai karar son kontrollerin ardından verilecek.