Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için yeni karar

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı maç öncesinde kaleci sorunu devam ediyor. Mert Günok'un ardından Ersin Destanoğlu için karar alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için yeni karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2024 14:24
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı maç öncesinde kaleci sorunu devam ediyor.

Mert Günok'un sakatlanmasının ardından, sakatlığı devam eden ve kontrolleri her gün yapılacak olan Ersin Destanoğlu'nun, Giovanni van Bronckhorst ve teknik heyet tarafından Lyon maçı için Fransa'ya götürülmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda Sercan Dikme'nin haberine göre çarşamba günü yapılacak son idman öncesi ve maç günü Ersin Destanoğlu kendisini oynamak için deneyecek. Nihai karar son kontrollerin ardından verilecek.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery