Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, Celtics'in şampiyonluğu tekrarlama üzerine "baskı altında hissetmediğini" söyledi.



Celtics'in New York Knicks'e karşı normal sezonu açarak tarihindeki 18. şampiyonluk flamasını TD Garden'ın tavana yükseltmeye hazırlaması öncesinde Mazzulla, Boston'ın bu sezon şampiyonluğu tekrarlaması için "hiç baskı olmadığını belirtti:



"Hepimiz yakında öleceğimiz için bunun hiçbir önemi yok. Baskı falan yok. Organizasyonu ileriye taşıma ve sahip olduğumuz geleneğin ve mazinin üzerine koyma fırsatımız var. Ve sizden her zaman kazanmanızı bekleyen birinden başka ne bekleyebilirsiniz ki?



Bu çevrede hiç kimse kimliğimi ve bir insan veya koç olarak kişiliğimi etkileyecek bir şey yapamaz. Ya kazanırız ya da kazanmayız. Zaten bundan 40 yıl sonra, hiçbiriniz cenazeme davetli de olmayacaksınız. Hepsi bu."



Celtics geçtiğimiz yıl NBA normal sezonunu rahat bir şekilde geçmiş, Doğu Konferansı'na 14 maç farkla liderlik etmiş ve ardından playofflarda 16-3'lük bir performans göstermişti. Bu sezon da tüm ilk beşini ve bench kadrosunun çoğunu tutan Jayson Tatum ve Jaylen Brown liderliğindeki takım, şampiyonluğun tekrar favorisi konumunda.



