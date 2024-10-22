Haber Tarihi: 22 Ekim 2024 12:53 - Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 12:55

Kerem Bürsin ve Hande Erçel sevgili mi, neden ayrıldı?

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sette başlayan aşkı daha sonrasında bitmişti. Peki şimdi Kerem Bürsin ve Hande Erçel sevgili mi, neden ayrıldı?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel sevgili mi, neden ayrıldı?
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Kerem Bürsin, eski sevgilisi Hande Erçel ile olan ilişkisinin ardından aşkı Sabancı ailesinde buldu. Bir dönem Hadise ile anıldığı iddia edilse de, Bürsin'in gönlünü Sabancı ailesinin genç kuşak üyelerinden birine kaptırdığı ortaya çıktı. Birçok kişi bunun Hande Erçel'e bir gönderme olup olmadığını konuşmaya başladı. İşte detaylar...

Kerem Bürsin ve Hande Erçel sevgili mi?

Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda Kerem Bürsin, "Kalbim dolu, çok mutluyum. İlişkimiz harika başladı" ifadeleriyle yeni bir ilişkisinin olduğunu doğruladı.

Yakışıklı oyuncunun, Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile yaklaşık iki aydır birlikte olduğu öğrenildi. Şu sıralar Gupse Özay ve Öykü Karayel ile birlikte Çeşme'de bir dizi çekiminde bulunan Bürsin'in, ilişkiyle ilgili yakında bir paylaşım yapması bekleniyor.

Sabancı ailesinin genç kuşak üyelerinin ünlü oyuncularla aşk yaşaması ise dikkat çekici bir tesadüf olarak yorumlandı. Aile fertlerinden Hakan Sabancı'nın Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Hande Erçel ile, Faruk Sabancı'nın ise Esra Bilgiç ile birlikte olduğu biliniyor.
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