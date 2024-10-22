Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası 5. hafta maçında Buducnost VOLI ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI ile çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası 5. hafta maçında Buducnost VOLI ile karşılaşacak
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22 Ekim 2024 14:17
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında perşembe günü deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla karşılaşacak.

Podgorica'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

A Grubu'ndaki ilk 4 maçında Bahçeşehir Koleji, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken Buducnost VOLI'nin ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

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