Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında perşembe günü deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla karşılaşacak.
Podgorica'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
A Grubu'ndaki ilk 4 maçında Bahçeşehir Koleji, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken Buducnost VOLI'nin ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.
Podgorica'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
A Grubu'ndaki ilk 4 maçında Bahçeşehir Koleji, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken Buducnost VOLI'nin ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.