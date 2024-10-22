Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? Gelin Evi Ezgi Sertel neden yok?

Bu hafta programa Ezgi Sertel'in katılmaması izleyiciler için sürpriz oldu. Hafta içi her gün saat 12:30'da yayımlanan programın yeni bölümlerinde Sertel'in yer almaması şaşkınlık yarattı. Ancak, şu ana kadar ne Ezgi Sertel'den ne de yapım ekibinden bir resmi açıklama yapılmadı. Sertel'in ayrıldığı yönünde bir bilgi henüz doğrulanmadı, gelişmeler oldukça bu durum netleşecektir.

Ezgi Sertel kimdir?



Ezgi Sertel, mühendislik bölümünden mezun olmuş ve televizyon kariyerine oyunculukla adım atmıştır. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Tek Türkiye dizisinde canlandırdığı Zeynep Öğretmen karakteri ile tanınmıştır. Ardından Yağmurdan Sonra dizisinde Leyla Öğretmen rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır. Sunuculuk kariyerine geçiş yapan Sertel, Show TV'de yayımlanan Lezzet Haritası programıyla Anadolu'nun birçok şehrini dolaşarak yöresel yemekleri ve kültürleri tanıtmıştır. Ayrıca, 2020'de TRT 1'de yayımlanan Fazlası Zarar yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ezgi Sertel, oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ocak 2020'de ikiz erkek çocukları Tibet ve Mert dünyaya gelmiştir.