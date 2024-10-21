Haber Tarihi: 21 Ekim 2024 17:41 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 17:41

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Real Madrid-Borussia Dortmund Maçı Canlı İzle Şifresiz

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı canlı izle | Real Madrid - Borussia Dortmund maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Real Madrid-Borussia Dortmund Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren eflatun-beyazlılar, yeni sezonda ise ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak ediliyor. Zorlu karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler onayacak mı? İşte Real Madrid - Borussia Dortmund maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta mücadelesinde Real Madrid ve Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı, 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele Tabii Spor ekranından yayınlanacak.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr

ARDA GÜLER BORUSSİA DORTMUND MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli yıldız Arda Güler'in Borussia Dortmund mücadelesine ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

REAL MADRİD, DORTMUND'A SAHASINDA HİÇ KAYBETMEDİ!

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Dortmund'u konuk ettiği 7 maçın 5'inde galip ayrılan taraf olurken 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

NURİ ŞAHİN'Lİ DORTMUND DEVLER LİGİNE İYİ BAŞLADI!

Sezon başında Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturtan Borussia Dortmund çıktığı iki maçı da farklı skorlarla kazanarak lider durumda yer aldı.




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